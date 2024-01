“Ningún distrito electoral está siglado hasta el día de hoy, ningún municipio está siglado hasta el día de hoy, hay propuestas de partidos políticos, por ejemplo si nos toca a nosotros será América Carrasco, pero no sabemos a quién le va a tocar, por ejemplo, si le toca a otro partido político e independientemente la decisión que tengan nosotros lo vamos a apoyar, estamos unidos, eso es lo más importante y cada quien tiene su gente, su gente que confía que en caso de que lleguen al poder realicen un buen papel”, continuó Cuén Ojeda.

“Cada partido político tiene su normatividad y en el caso de la alianza de deja de lado la normatividad de los partidos políticos, entonces ésto se va decidir a nivel de los líderes nacionales en los próximos días y yo no desdeño, no desdeño a Guillermo, no desdeño a la gente que trae cada uno de los partidos políticos, son amigos todos, nada más que hay que esperar para que las cosas se den como deben de darse con la finalidad de que no haya gente sentida”.

Con respecto a la propuesta que hizo el miércoles el Comité Directivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional sobre sus precandidatos a los diferentes puestos de elección popular, el dirigente del PAS dijo que hay tanta soberbia por parte del Gobierno del estado que Morena en Sinaloa dio un albazo a Morena nacional.

“Ellos creen que siempre van a vivir en la impunidad, que pueden hacer y deshacer y ya se atrevieron a dar un albazo al margen de lo que es Morena nacional, a ese nivel están, a ese nivel nada más para que tengan una ideas todas y todos ustedes, hay mucha soberbia en todos los sentidos porque se tiene el poder, porque no hay separación de poderes, porque se tiene los tres poderes, ellos tienen aplastante mayoría, porque no hay autonomía de la Fiscalía, hay una ‘Fiscal carnal’ porque el sartén lo tienen a la mano para presionar a los empresarios”, continuó.

“Porque la Unidad de Inteligencia Financiera está un sobrino del Secretario de Gobierno y porque acaban de dar un albazo en diciembre en lo que es la presidencia del Tribunal Estatal Electoral, tienen todo, ellos creen que pueden hacer y deshacer aquí en el estado de Sinaloa, afortunadamente existe la federación, afortunadamente existe el Poder Judicial Federal que cualquier situación de abuso aquí ayudan a ridiculizar a la gente por medio de algunos medios de comunicación, pero tarde que temprano la justicia llega”.

Hay muchos nombres en Mazatlán: PRD

En tanto que el presidente del PRD en Sinaloa, Oner Gonzalo Lazcano, también dio a conocer que Xóchitl Gálvez tendrá el próximo lunes a las 11:00 horas un evento con agricultores, ganaderos, productores agrícolas y a las 16:00 horas se tendrá evento masivo convocado por los cuatro partidos que van en la coalición en Sinaloa y junto con toda la sociedad civil.

Precisó que en el caso de la precandidatura a la Alcaldía de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por México hay muchos nombres, se menciona a muchos aspirantes.

“Todavía no hay nada para nadie, te puedo decir que todavía no hay ningún, estamos en las mesas de negociación de los cuatro partidos, nos vamos a ir a ver qué partido va siglar, en qué municipio y en qué distrito, entonces en esa disyuntiva estamos ahorita, estamos en las mesas, tenemos que definir para este 19 de enero, firmar el convenio de coalición tenemos para ver si vamos a ir en coalición total o en coaliciones parciales o en candidaturas comunes, eso ya se estará definiendo en los próximos días”, continuó.