Al igual que el año pasado se cobrará 70 pesos por persona para ingresar al área del Paseo de Olas Altas durante el Carnaval Internacional de Mazatlán, que se realizará del 8 al 13 de febrero, dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin.

”La misma del año pasado, no se sube, no tiene incremento, se queda la misma del año pasado, 70 pesos”, confirmó.

También expresó que es normal que la gente vaya a acampar al paseo costero para apartar lugares para ver los desfiles, pero no debe ser para quedarse mucho tiempo y que no sea con fines de lucro.

“La gente puede ir un día antes, obviamente familias, pero no con fines de lucro, no para rentar, que siempre se hace y hay vivales que ahora sí que por todo el malecón se andan moviendo, el asunto es que se redujo mucho el año pasado, el año pasado se controló mucho, esperemos que este año también lo podamos controlar bien porque le quitan los espacios al pueblo, a la gente que va con mucho sacrificio cargando con sus cuatro, cinco sillas para llegar y que te quieran rentar alguien que acaparó 300, 400 espacios, no se vale “, continuó González Zataráin.

“Va estar más controlado, no prohibido el tema de los vendedores ambulantes que de pronto te ocasionan un problema cuando viene ya el desfile, quedan como en medio, atrapados, entonces ya se está convocando que quien vaya a solicitar el permiso se acerque, después va ser un problema porque ya no va haber manera de que entre, que lo haga con tiempo, se registre, se les asigne zona y sector y se les indique dónde y cómo”.

En el caso del manejo de los alimentos dio a conocer que ya se está en pláticas con los vendedores que ya se han registrado, ya van poco más de 80, se les están dando pláticas al respecto para como van a laborar en el Carnaval, eso se hace en conjunto con personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Ofilaicía Mayor.