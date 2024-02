MAZATLÁN._ Que la población denuncie a los conductores del transporte público que cobran tarifas excesivas durante el Carnaval, pidió el Alcalde Édgar González Zataráin a la población en general.

Este año, la Dirección de Vialidad y Transporte no anunció algún operativo para detectar abusos en los cobros del transporte público como pulmonías, aurigas y ecotaxis.

Aunque pocas veces los inspectores de Vialidad actúan en contra de esos abusos, solo ellos no ven nada, mientras los turistas y locales son víctimas de estos cobros excesivos.

”Hay que denunciar al vival ese que quiera hacer abuso de ese tipo, ellos mismos corren al turismo, lo van ahuyentando y definitivamente lo único que hacemos es quemar el punto”, agregó González Zataráin,.

“Hoy que Mazatlán está prácticamente en desarrollo, en boga, pues no podemos cometer ese tipo (de cobros excesivos), antes nos quejábamos porque no había turismo, hoy que hay demasiado y hacer ese tipo de acto lo único que van a provocar son problemas, es evitarlo”.

La noche del viernes el conductor de una pulmonía cobraba 350 pesos por un servicio del Centro Histórico de Mazatlán a un hotel ubicado en la Zona Dorada, cuando normalmente se cobran cerca de 100 pesos por ese trayecto.

Otras denuncias hechas a Noroeste es contra los choferes de los ecotaxis verdes, quienes están cobrando por dejada de la central de autobuses del AUS al Centro o Jabalíes 220 pesos, de la Juárez al Centro 230 pesos, de la Zona Dorada a la Machado 290 o 300 pesos.

”Se pasan los taxistas verdes, a ellos los deberían de quemar en el Mal Humor, no hay nadie que pare los abusos en las dejadas que hacen”, denunció Jorge Aguirre, turista de Guadajalara.

”Ya mejor caminamos o agarramos camión urbano, pero ya no agarramos taxis, menos de esos de color verde, se pasan y andan como locos manejando”.

Por su parte la familia Loreto Sahagún, quienes llegaron a Mazatlán la mañana del pasado viernes procedentes de San Luis Potosí, afirmó que se les hizo muy caro el cobro que le hizo un taxi verde, del Gran Acuario Mazatlán al Centro le cobraron 345 pesos.

”Fue un abuso, dizque había mucho tráfico, pero a no vimos ninguna autoridad que estuviera al pendiente, algún módulo, nada, ese taxi verde traía letrero en la parte de adelante que decía taxímetros, no recordamos el número, era un chofer de lentes”, afirmó Santos, integrante de esa familia.

El Presidente Municipal reiteró que se tiene que denunciar ese tipo de prácticas porque la indicación que tienen los conductores es otra, pero abusan, a veces lo hacen los operadores, los choferes, no es una indicación del patrón ni de los sindicatos.

”Se preocupan los del sindicato, me lo han dicho, Alfredo y otros compañeros me lo han dicho, obviamente no están de acuerdo que esto suceda”, expresó González Zataráin.