Coepriss aseguró 80 toneladas de productos de pesca en Mazatlán

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa aseguró y destruyó alrededor de 80 toneladas de productos de la pesca, porque se rompió la cadena de frío, en Mazatlán.

El titular de la dependencia, Cuauhtémoc Chacón Mendoza, indicó que tomaron como medida preventiva la suspensión total del establecimiento.

“Fueron 50 toneladas de camarón y 30 toneladas de tiburón, en este caso porque perdió la cadena de frío”.

“El aviso fue del establecimiento, es muy importante, estamos haciendo conciencia entre iniciativa privada y gobierno para estar haciendo buenas prácticas”.

Por otra parte, detalló que también hubo una suspensión parcial de un centro de rehabilitación en el puerto porque no contaba con las medidas sanitarias requeridas.

Mientras que en Escuinapa, dijo, hubo una suspensión total de una purificadora.

“Son suspensiones, no clausuras. Se les da la oportunidad a los establecimientos de que subsanen todo estos puntos”.