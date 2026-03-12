$!Coinciden en Mazatlán tres cruceros turístico

Más de 14 mil cruceristas llegaron este jueves a Mazatlán a bordo de tres cruceros turísticos.
En temporada baja, el arribo simultáneo de tres buques turísticos llega en buen momento, señalan prestadores de servicios turísticos.
El primer crucero en llegar fue el Ruby Princess, procedente de La Paz.
A bordo trae consigo 2 mil 911 pasajeros y mil 147 tripulantes el cual seguirá su ruta hacia Los Cabos, Baja California Sur.
Mientras que el Norwegian Bliss llegó una hora después, luego de arribar a Puerto Vallarta, Jalisco, trayendo 4 mil 805 pasajeros y mil 602 tripulantes.
Y el Navigator Of The Seas es la tercera embarcación en visitar Mazatlán tras haber visitado Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
La visita naviera trae consigo 3 mil 690 pasajeros y mil 263 tripulantes que van a disfrutar los diversos atractivos turísticos que Mazatlán ofrece por la ciudad y zona rural.
Se trata del segundo triple arribo de marzo, y tres de los 15 cruceros programados para llegar durante el tercer mes del año.
El arribo constante de cruceros potencializan la actividad turística en Mazatlán, aseguró Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa.
En un reciente comunicado, la Secretaria de Turismo estatal, destacó que los cruceros y conectividad aérea, son dos dos ejes clave que potencializan la actividad turística en Mazatlán.
Lo anterior se informó luego que el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y la titular de turismo y otros funcionarios estatal y municipal sostuvieron una reunión de trabajo con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.
La funcionaria refrendó cómo el turismo se ha convertido en un motor económico en el puerto de Mazatlán, consolidándose en 2026 como un destino clave en el Pacífico, con alta ocupación hotelera y derrama económica generada por el arribo de cruceros turísticos.
“La actividad turística impulsa la inversión inmobiliaria y el comercio de nuestros destinos turísticos, en este caso Mazatlán, generando cientos de millones de pesos en derrama económica cada año”, afirmó.
En el sector de cruceros, Mazatlán es un referente en la región, con 15 arribos de embarcaciones internacionales programados solo para el mes de marzo de 2026, las cuales generarán una derrama económica de más de 82 millones de pesos.
De acuerdo a datos de la Sectur, el año pasado se recibieron 124 embarcaciones con 436 mil pasajeros que dejaron una derrama económica superior a los 695 millones de pesos.