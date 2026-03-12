$!Coinciden en Mazatlán tres cruceros turístico

Más de 14 mil cruceristas llegaron este jueves a Mazatlán a bordo de tres cruceros turísticos.

En temporada baja, el arribo simultáneo de tres buques turísticos llega en buen momento, señalan prestadores de servicios turísticos.

El primer crucero en llegar fue el Ruby Princess, procedente de La Paz.

A bordo trae consigo 2 mil 911 pasajeros y mil 147 tripulantes el cual seguirá su ruta hacia Los Cabos, Baja California Sur.

Mientras que el Norwegian Bliss llegó una hora después, luego de arribar a Puerto Vallarta, Jalisco, trayendo 4 mil 805 pasajeros y mil 602 tripulantes.

Y el Navigator Of The Seas es la tercera embarcación en visitar Mazatlán tras haber visitado Cabo San Lucas, en Baja California Sur.