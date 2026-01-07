$!Coinciden en Mazatlán tres cruceros turísticos

Se trata de tres embarcaciones que traen consigo casi 9 mil pasajeros y 3 mil tripulantes, que reactivarán el turismo en diferentes zonas del puerto.

Este miércoles Mazatlán amaneció con la llegada de tres cruceros turísticos.

El primero en llegar a Mazatlán fue el crucero Nieuw Amsterdam tras salir de Puerto Vallarta, con 2 mil 067 pasajeros y 859 tripulantes.

El Norwegian Jade arribó a las 7:15 horas proveniente de Cabo San Lucas con 2 mil 508 pasajeros y mil 007 tripulantes.

El tercero en llegar fue el Carnival Panorama desde Puerto Vallarta con 4 mil 470 pasajeros y mil 420 tripulantes.