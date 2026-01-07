$!Coinciden en Mazatlán tres cruceros turísticos

Este miércoles Mazatlán amaneció con la llegada de tres cruceros turísticos.
Se trata de tres embarcaciones que traen consigo casi 9 mil pasajeros y 3 mil tripulantes, que reactivarán el turismo en diferentes zonas del puerto.
El primero en llegar a Mazatlán fue el crucero Nieuw Amsterdam tras salir de Puerto Vallarta, con 2 mil 067 pasajeros y 859 tripulantes.
El Norwegian Jade arribó a las 7:15 horas proveniente de Cabo San Lucas con 2 mil 508 pasajeros y mil 007 tripulantes.
El tercero en llegar fue el Carnival Panorama desde Puerto Vallarta con 4 mil 470 pasajeros y mil 420 tripulantes.
Los turistas recorren distintos puntos de la ciudad reactivando la economía local en pleno enero de baja afluencia de visitantes en general.
La llegada del triple arribo de cruceristas representa una derrama económica importante para los diversos prestadores de servicios turísticos que atienden a este segmento turístico local.