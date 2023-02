“No estamos dispuestos a dejarnos y queremos demostrar que no queremos que se cambien las cosas porque tenemos muchos años de unas elecciones perfectas, de unas elecciones sin ninguna chapuza, sin ninguna trampa, queremos que así siga”.

“El INE es lo más legítimo que tenemos como mexicanos, como ciudadanos, creo que el logro que se dio después de tantas luchas, tantos años en crear una democracia firme que tenemos costó mucho, muchos esfuerzos, mucho tiempo, sacrificio de mucha gente y que nos lo quieran quitar de un día para otro no se vale”, enfatizó Madero Rodríguez, presidente del Grupo Alerta.

MAZATLÁN._ No se vale que la democracia que costó mucho tiempo y esfuerzo la quieran quitar de un día para otro, por lo que se debe defender al Instituto Nacional Electoral y apoyar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestaron los coordinadores del Frente Cívico Nacional en Mazatlán, Rodolfo Madero Rodríguez, y Emilio Goicoechea Luna.

También manifestó que con la propuesta del Plan B electoral que presentó el Movimiento de Regeneración Nacional y partidos aliados, está en riesgo la democracia en México.

“Las cosas se han hecho bien por muchos años, ¿por qué hay que cambiarlas?, lograron llegar al poder y ahora quieren cambiarlo para que no los quiten, no se vale eso, eso no es democracia”, reiteró Madero Rodríguez.