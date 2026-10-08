$!Colapsa nuevo tramo del malecón de Mazatlán por el fuerte oleaje

Un nuevo tramo del malecón, de unos 70 metros de longitud, colapsó la mañana de este jueves por el fuerte oleaje que se ha presentado por el paso de ciclones tropicales en el Océano Pacífico mexicano. Fue entre las 5:00 y las 6:00 horas de este jueves cuando se reportó el colapso qué generó la caída de losas de concreto de la banqueta y la ciclovía y posiblemente afectaciones en el sentido de norte a sur de la Avenida del Mar, a la altura de la calle Isla de Chivos, que conduce a la Laguna del Camarón.







Por ello el sentido al sur de la Avenida del Mar fue cerrado a la circulación vehicular de las avenidas Insurgentes y Deportes, informó personal allegado a la Coordinadora Municipal de Protección Civil. Agregó que es probable que se hagan cierres intermitentes durante el día de los dos sentidos del Paseo costero para evaluar el estado de la vialidad. Como rutas alternas los automovilistas toman las avenidas Quirino Ordaz Coppel y Leonismo Internacional. Agregó que por seguridad de todas las personas fue acordonado el espacio colapsado. No se sabe aún cuánto se requerirá para la rehabilitación de este nuevo tramo colapsado del malecón.







El primer tramo colapsado se registró el 23 de junio, cercano a la Avenida de los Deportes, que también tiene una longitud de 79 metros, el cual tendrá un costo de cerca de 8 millones de pesos, de acuerdo con lo que ha manifestado la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. En el área del nuevo colapso se mantiene vigilancia de elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la SSPM y de la Guardia Nacional.





