Colectivas afinan detalles para la marcha del 8M en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con todo preparado se encuentran los diferentes colectivos feministas de Mazatlán para llevar a cabo la marcha del 8 de marzo, que tendrá lugar este domingo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El movimiento tendrá como objetivo visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y exigir justicia ante problemáticas como feminicidios y desapariciones.

Para esta movilización, que por séptimo año consecutivo se estará desarrollando en el puerto, se espera contar con una amplia participación de entre 2 mil y 2 mil 500 mujeres, número similar al registrado en su edición anterior.

De acuerdo con las organizadoras de la marcha, la concentración comenzará en punto de las 15:00 horas en la Glorieta del Venadito, frente al Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el cruce entre las avenidas Leonismo Internacional y de los Deportes, para dar inicio con el recorrido en punto de las 16:00 horas.

Para esta edición, la manifestación no se llevará a cabo sobre el malecón de Mazatlán, como se realizaba en años anteriores, sino que cambiará su ruta para tener una mayor visibilidad.

Este año, el contingente avanzará sobre la Avenida de los Deportes hacia la avenida Ejército Mexicano, continuará por Juan Carrasco, seguirá sobre la Aquiles Serdán y posteriormente tomará la calle 21 de Marzo hasta llegar a la explanada de la Plazuela República, frente al Ayuntamiento de Mazatán, donde concluirá la marcha.