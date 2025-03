Colectivo de búsqueda en Mazatlán localizan hasta nueve cuerpos y restos humanos en últimos meses

Continuando con su lucha por volver a ver a sus familiares desaparecidos desde hace años, las madres rastreadoras del colectivo “Por la voces sin Justicia”, reportan que en los últimos meses han podido encontrar hasta nueve cuerpos y restos humanos durante su búsqueda en la zona aledaña al puerto.

Durante su participación en la actividad “Luto Nacional” (Teuchitlán nunca más), Alejandra Martínez, vocera del grupo, confirmó que sus hallazgos han sido de hombres y mujeres confirmados, ya que debido al mal estado de algunos restos no se pudieron confirmar si había niños entre ellos.

”Hemos encontrado si no me equivoco, cinco en noviembre, encontramos uno en enero y otros dos en febrero, y el último ya en marzo. Como tal en noviembre encontramos mujeres y hombres, ya después solo son restos; entonces nosotros no lo podemos determinar (si hay niños), solo servicios periciales puede determinar la edad de estas personas que localizamos, de estos restos”, declaró Martínez Carrizales.

Sobre si han recibido alguna amenaza o ataque durante sus búsquedas, dijo que hasta ahora no han sido violentadas de ninguna forma, pues lo único que ellos intentan es encontrar a sus seres queridos sin apuntar con el dedo a culpables de los hechos.

”Afortunadamente no (han recibido amenazas), porque como siempre lo hemos dicho, no buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos; no nos estamos metiendo con nadie, ni siquiera con lo que ellos realizan, no nos interesa. Claro que nos afecta porque nos desapareció un familiar, pero lo único que pedimos es que nos respeten y que respeten nuestra labor porque solo queremos regresar a cada desaparecido a casa”.

Agregó que hasta el momento, de septiembre a la fecha, han sido más de 70 personas que se han acercado al colectivo para contar sobre la desaparición de algún familiar.

La Fiscalía General del Estado reportó un total de 157 personas desaparecidas en lo que va de 2025.

CEDH se sensibiliza con la manifestación de colectivos

Érik Tiznado, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona sur, quien también estuvo presente en el evento “Luto Nacional”, señaló que tanto autoridades como ciudadanos deben mostrar su empatía antes las familias que tiene un lugar vacío en la mesa, y reconoció la gran labor de las madres rastreadoras.

”Es un acto significativo a nivel nacional, yo creo que todos tenemos que unirnos y estar sensibles con lo que pasó en Jalisco, es algo brutal. Esos hallazgos que hicieron las familias rastreadoras, son gran parte, en gran medida, el porqué se localizan restos humanos y desafortunadamente pasó esto”, dijo Tiznado Sánchez.

”Aquí se ve la unión (en el evento Luto Nacional) y la idea es que el Gobierno también sea sensible. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene como pilar principal ser sensibles y tratar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno sean sensibles con el problema, ya que es una crisis que estamos viviendo no solo en Sinaloa, sino en todo el País”.