$!Colectivo denuncia desigualdad de atención y recursos en operativos de búsqueda en Sinaloa

MAZATLÁN._ Ante lo que consideran una marcada desigualdad de atención y recursos destinados en la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia alzó la voz a través de un comunicado dirigido al Gobernador Rubén Rocha Moya. En el texto, el grupo expone que durante un reciente operativo realizado para la localización de un periodista que se extravió en Rosario el pasado jueves, se desplegaron 496 elementos, además de perros de búsqueda, helicópteros y drones, evidenciando una importante capacidad institucional movilizada en menos de un día. El colectivo señala que, si bien se reconoce como positiva esta respuesta, cuestionan que ese mismo nivel de apoyo no se refleja en las labores de búsqueda que realizan colectivos de familiares desaparecidos en la entidad. “Sr. Gobernador Rubén Rocha Moya, 496 elementos. 5 perros. 3 helicópteros. 15 drones. Todo eso en menos de un día para encontrar a una persona. Y qué bueno, de verdad, qué bueno que exista esa capacidad y esa respuesta ante lo urgente”, señala el comunicado.

En contraste, Por las Voces Sin Justicia describe las condiciones adversas en las que llevan a cabo sus jornadas, destacando el desgaste físico y emocional que implica remover tierra y piedras sin herramientas adecuadas ni el apoyo que las autoridades deberían estar brindando. Aunado a esto, el posicionamiento señala que, a pesar de haber realizado solicitudes formales, no han recibido respaldo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, encabezada por Karina Márquez, sobre todo en la falta de maquinaria, como retroexcavadoras, así como el acompañamiento operativo necesario para facilitar las labores de campo. “Voltee a ver estas imágenes y díganos si es justo, mire bien: esas piedras no se quitan fácil, cada palada cuesta y cansa el cuerpo... y el alma. Y entonces la pregunta ante esta realidad es: ¿por qué si hay helicópteros y drones, no se usan también para acompañarnos en las búsquedas?”, dice el texto. El colectivo destaca que su exigencia no es el recibir un trato preferencial, sino acceder a los mismos recursos que se destinan en otro tipo de operativos.