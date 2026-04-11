$!Colectivo denuncia omisión de la Comisión Estatal de Búsqueda tras un mes de rastreo en fosas de Concordia

MAZATLÁN._ A más de un mes de búsquedas independientes en fosas clandestinas en El Verde, Concordia, donde se han registrado tres hallazgos positivos, y ante la falta de acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, el colectivo Por las Voces Sin Justicia hizo un llamado a la sociedad para exigir la intervención de las autoridades en estas labores.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo de buscadoras señaló que, desde hace más de un mes, recibieron información anónima sobre una fosa clandestina en la que presuntamente existe una alta probabilidad de encontrar un gran número de personas sepultadas en una zona cercana a la comunidad de El Verde.
Sin embargo, señalan que la comisión estatal que preside Karina Elizabeth Márquez Calderón, a pesar de contar con personal, maquinaria y recursos, no ha intervenido en las labores de búsqueda, por lo que han sido los familiares de personas desaparecidas quienes, con palas, bajo el sol y recursos limitados, han asumido por su cuenta las búsquedas en esta posible fosa clandestina.
“Hace más de un mes recibimos información anónima sobre un lugar donde probablemente hay muchas personas en una fosa clandestina, y desde entonces los que hemos ido a buscar somos nosotros. Hemos regresado múltiples veces a ese lugar, en El Verde, Concordia, con palas, intentando encontrarles, y no hemos podido avanzar como se necesita, no por falta de ganas ni de esfuerzo, sino porque hay zonas que requieren maquinaria y equipo”, se lee.
“Aún así, con todo nuestro esfuerzo, como colectivo hemos localizado 3 positivos en esa zona. Y las fotos hablan solas. Así estamos buscando, escarbando, cansados, bajo el sol. Mientras tanto, el equipo que debería estar en campo, ¿dónde está? Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa”.
En este mismo posicionamiento, señalaron directamente a la Comisión Estatal de Búsqueda de contar con recursos suficientes, pero no destinarlos a las labores de campo en esta región, calificando la situación como una omisión grave, al considerar que existe información concreta que no está siendo atendida.
Por tal motivo, enfatizaron que la problemática no radica en la falta de capacidades institucionales, sino en la falta de acción en un caso donde, aseguran, ya existe información suficiente para intervenir de manera formal.
“Para que no quede duda: ese es el equipo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, a cargo de la Lcda. Karina Elizabeth Márquez Calderón. Tienen personal. Tienen vehículos para el traslado de las familias. Tienen maquinaria como bobcat para apoyo en campo. Tienen herramientas. Es decir: sí hay quien debería estar en campo con nosotros”, señalan.
“Entonces que quede claro: no es que no haya recursos, no es que no exista personal o una institución creada para esto, sí existe, pero no está donde debería estar”, se complementa el texto.
Asimismo, advirtieron sobre la gravedad del caso, pues consideran que en el sitio podría haber un número importante de personas sin localizar, lo que representa una urgencia tanto humanitaria como de justicia.
“Hay un lugar donde podría haber muchas personas esperando ser encontradas, y eso podría ser cualquiera de nuestros familiares: hermanos, hijas, papás. ¿Sí entienden lo grave? Hay información, hay resultados evidentes de las familias, hay equipo detenido de parte de Comisión Estatal de Búsqueda”, expresan.
“Por eso hoy pedimos que se indignen con nosotros, que exijan, que la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa deje de ser omisa, deje de revictimizar y que aún teniendo información no nos brinde apoyo”.
Ante este escenario, Por las Voces Sin Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con su causa y exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad, reiterando que el colectivo continuará con sus labores de búsqueda y con la exigencia pública hasta obtener respuestas.
“No vamos a dejar de señalarlo, ni de buscarles”, puntualizan.