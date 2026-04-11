$!Colectivo denuncia omisión de la Comisión Estatal de Búsqueda tras un mes de rastreo en fosas de Concordia

MAZATLÁN._ A más de un mes de búsquedas independientes en fosas clandestinas en El Verde, Concordia, donde se han registrado tres hallazgos positivos, y ante la falta de acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, el colectivo Por las Voces Sin Justicia hizo un llamado a la sociedad para exigir la intervención de las autoridades en estas labores.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo de buscadoras señaló que, desde hace más de un mes, recibieron información anónima sobre una fosa clandestina en la que presuntamente existe una alta probabilidad de encontrar un gran número de personas sepultadas en una zona cercana a la comunidad de El Verde.

Sin embargo, señalan que la comisión estatal que preside Karina Elizabeth Márquez Calderón, a pesar de contar con personal, maquinaria y recursos, no ha intervenido en las labores de búsqueda, por lo que han sido los familiares de personas desaparecidas quienes, con palas, bajo el sol y recursos limitados, han asumido por su cuenta las búsquedas en esta posible fosa clandestina.

“Hace más de un mes recibimos información anónima sobre un lugar donde probablemente hay muchas personas en una fosa clandestina, y desde entonces los que hemos ido a buscar somos nosotros. Hemos regresado múltiples veces a ese lugar, en El Verde, Concordia, con palas, intentando encontrarles, y no hemos podido avanzar como se necesita, no por falta de ganas ni de esfuerzo, sino porque hay zonas que requieren maquinaria y equipo”, se lee.

“Aún así, con todo nuestro esfuerzo, como colectivo hemos localizado 3 positivos en esa zona. Y las fotos hablan solas. Así estamos buscando, escarbando, cansados, bajo el sol. Mientras tanto, el equipo que debería estar en campo, ¿dónde está? Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa”.