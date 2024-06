Tras el discurso que es difundido por el Colectivo en Defensa de El Faro, en donde advierten sobre la privatización del Cerro El Crestón y de su atractivo ubicado en la cima, que es el Faro, el Alcalde Édgar González Zataráin desmintió esta versión y enfatizó que la privatización de la zona es una mentira.

“En el tema del Faro, ellos hablan de que está privatizado cuando es mentira; ¿porqué no dijeron eso cuando estaba el puente?, no estaba privatizado, una cosa es que cuides el puente, que cobres por subirte, pero no cobrar por subir al Faro. Antes se cobraban los baños, hoy no se van a cobrar, entonces es al revés: en vez de decir ‘se está privatizando’, es al contrario”, señaló.

“Antes el que no iba al puente, que iba a hacer su ejercicio normal, no podía usar el baño, hoy en día eso va a quedar de lado. Creo que en ningún momento se ha hablado de privatizar y ellos siguen insistiendo que está privatizado, están recurrentemente repitiendo una mentira, se les ha demostrado por todos lados que pueden subir”, manifestó.

González Zataráin dejó en claro que desde que el Patronato Parque Natural Faro Mazatlán se deslindó del área y la Asipona se hizo cargo, no se cobra por subir, ni por permanecer en la cima; así como tampoco se cobra el uso de los sanitarios.

Ante lo señalamientos hechos en su contra sobre estar coludido con el empresario que construye el proyecto, aclaró que la responsable de la zona es la autoridad federal, en este caso Asipona, con quienes no entrara en un conflicto por un tema “sin sentido”, ya que el reclamo es de unos cuantos y no de todo el pueblo de Mazatlán.

“Primero no es el pueblo de Mazatlán el que se está manifestando, es una pequeña agrupación que tenían intereses ahí y hay que decirlo claro, y lo otro es que a ni uno de ellos los veo yo poniendo un árbol, haciendo algo por el medio ambiente, lo que hacen es grilla, es manifestarse y no han pasado de ahí”, precisó.

”Hablan de que estoy coludido, ¿con quién?, con el Gobierno Federal. El Gobierno Federal es quien lo tiene, recuerden que 60 metros solamente se concesionaron a un particular, pero el resto es del Gobierno Federal, no es de ningún particular. Esa es otra mentira”, sentenció.

“Creo que obviamente nosotros entre instituciones gubernamentales, estatales y federales, tenemos que coordinarnos, yo no voy a estar peleado con la Federación por un tema que además no encuentro yo un sentido manifestarme en contra”.

El Alcalde reconoció que el Patronato no está involucrado en estas protestas, en donde incluso las instalaciones del Observatorio 1873 fueron vandalizadas este domingo. Y para tranquilidad de los mazatlecos mencionó que de acuerdo al giro asignado por Asipona al Cerro El Crestón, no hay oportunidad de que sea privatizado, por el contrario se trabajará para la preservación del área.

“No se puede prohibir porque depende del giro que le vayas a dar. Asipona tiene muchos, lo decía el comandante Mariel, puedes dar muchos usos al espacio, el uso que se le está dando ahí es recreativo y turístico; si fuera de logística, de operatividad portuaria o algo, pero si es enfocado totalmente al turismo, más enfocado para eso y sobre eso se va a fortalecer”.

“Ahí pretenden hacer ellos, reforestación, cuidado de la fauna, de la flora, hay un proyecto para eso, lo decía el comandante Mariel. Recursos de la misma Asipona van a estar invertidos ahí en ese sentido en cuidar lo que es la flora y la fauna”, detalló.