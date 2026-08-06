$!Colectivo pega fichas de búsqueda frente a instalaciones de la Fiscalía en Mazatlán

MAZATLÁN._. Integrantes del colectivo de búsqueda Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos pegaron este jueves, en postes y bardas aledañas a la base de la Policía de Investigación del Estado en Mazatlán, las fichas de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Una de las fichas era la de Kevin Osvaldo Gómez Ojeda, de 23 años de edad, con quien se tuvo comunicación por última vez el 13 de junio de 2025 a través de una llamada telefónica.

“La última llamada que yo tuve con él fue a las 03:00 y media de la tarde, iba en un vehículo... estaba trabajando en el Libramiento II, iba en un vehículo, el vehículo ahí quedó”, expresó una de sus familiares.