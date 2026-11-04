$!Colectivo pega fichas y coloca lonas para buscar a desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con los rostros de sus seres queridos en fichas de búsqueda y lonas, integrantes del colectivo “Mi ALMA te sigue buscando” recorrieron distintos puntos de Mazatlán para mantener visible su ausencia y pedir la colaboración de la ciudadanía para localizarlos. La jornada se puso en marcha desde temprana hora de este miércoles 4 de noviembre, la cual comprendió una pega de fichas en las colonias Villa Galaxia y 20 de Noviembre, así como la colocación de lonas en los puentes ubicados en las colonias Urías y El Conchi, además del Paso Superior Norte, conocido como “el puente de la Corona”.











Con estas acciones, las familias buscan ampliar la difusión de las imágenes de las personas desaparecidas y conseguir información sobre su paradero, por lo que el colectivo explicó que el propósito de salir a las calles es mantener visibles los rostros de sus familiares, de manera que su búsqueda siga presente entre quienes transitan por estos sectores del puerto. “El colectivo Mi ALMA te sigue buscando salió a pega de fichas y colocar lonas para seguir pidiendo cualquier información del paradero de nuestros familiares desaparecidos”, compartieron. A través de las fichas y lonas, las integrantes de este colectivo hacen un llamado a quienes pudieran reconocer a alguna de las personas o contar con información que ayude a encontrarlas.









La petición de las familias es que esos datos sean compartidos con la agrupación. De esta forma, el llamado de “Mi ALMA te sigue buscando” se centra en obtener información que pueda contribuir a su localización y en mantener la atención sobre las personas que siguen desaparecidas en Mazatlán. Para recibir cualquier dato relacionado con estas búsquedas, el colectivo puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 669 106 1337, donde la información se manejará de manera anónima.