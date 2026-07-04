Colectivo pide incluir búsqueda de desaparecido en zona donde localizaron restos de mineros en Concordia

MAZATLÁN._ Un llamado público a la Fiscalía General de la República realizó el colectivo Por las Voces Sin Justicia, para que se incluya la búsqueda de Daniel Palomares Llane en la zona de El Verde, Concordia, donde autoridades federales realizaron trabajos relacionados a la localización de restos humanos del grupo de mineros desaparecidos desde enero de este año.
Fue a través de un video compartido en sus redes sociales donde la representante del colectivo de búsqueda, Alejandra Martínez Carrizales, emitió un mensaje a la titular de esta dependencia federal, Ernestina Godoy Ramos, en representación de la familia de Daniel, quien desapareció el 2 de julio de 2025 y cuyo primer aniversario de ausencia se cumplió recientemente.
Martínez Carrizales señaló que el colectivo recibió información de manera anónima que indicaría que Daniel podría encontrarse sepultado clandestinamente en la misma zona de El Verde, en donde trabaja la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda.
“El día de hoy voy a hablar por Daniel Palomares Llane, quien está desaparecido desde el día 2 de julio del 2025. El día de ayer se cumplió un año de su desaparición y este video espero me ayuden a dirigirlo a la fiscal Ernestina Godoy Ramos”, comentó.
“Nos llegaron mensajes en los que nos describen que Daniel podría estar en la fosa en donde encontraron a los mineros. Los mensajes dicen que él fue sepultado clandestinamente en esa fosa, en alguna área de esa zona, en El Verde, Concordia, y es por eso que le queremos dirigir este mensaje a la fiscal”.
La joven buscadora menciona que, según la información recibida de manera anónima, esta refiere que el desaparecido podría estar donde fueron localizados los restos vinculados al caso de los mineros, en la comunidad de El Verde, por lo que considera necesario la intervención de las autoridades federales para ampliar las labores de búsqueda e identificación.
Asimismo, aseguró que antes de hacer público el llamado intentó establecer comunicación directa con la FGR y con personal involucrado en los trabajos que se realizan en la zona, pero no se logró conseguir el acercamiento deseado.
“He buscado todos los medios, todos los contactos para tener comunicación directa con la Fiscalía General de la República, quienes están trabajando en esa zona junto con la Comisión Nacional de Búsqueda”, declaró.
“Lamentablemente no he obtenido el acercamiento con la fiscal ni con parte de su personal”.
Fue ante esta situación que optó por difundir un mensaje dirigido a Godoy Ramos, con la esperanza de que la petición llegue a las instancias responsables de las investigaciones y de las labores de búsqueda.
La representante de Por las Voces Sin Justicia afirmó que dentro del colectivo cada caso es asumido con el mismo compromiso y solidaridad, por lo que la desaparición de Daniel Palomares Llane también representa una causa compartida por todas las familias que integran la organización.
Además, expresó la preocupación de que alguno de los restos que pudieran localizarse en la zona corresponda al joven desaparecido, por lo que solicitó que se realicen las acciones necesarias para verificar esa posibilidad y, en caso de confirmarse, brindar certeza a su familia.
Finalmente, Martínez Carrizales reiteró el llamado a las autoridades federales para que atiendan la petición y permitan que la búsqueda de Daniel sea considerada dentro de los trabajos que actualmente se desarrollan en Concordia, al señalar que para sus familiares la posibilidad de obtener respuestas representa una oportunidad de encontrar paz tras un año de incertidumbre.
“Espero que este mensaje llegue para ella, que su personal o ella o quien esté en sus manos nos apoye para que busquen en esta zona a Daniel. Cualquiera de los cuerpos que se localicen en la fosa en donde fueron encontrados los mineros puede ser el de Daniel”, expresó.
“Hablamos desde la desesperación de ya no encontramos de qué otra forma dirigirnos hacia la Fiscalía. Daniel puede estar ahí y ustedes nos pueden ayudar a encontrarlo y a darle un descanso”.