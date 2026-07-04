Colectivo pide incluir búsqueda de desaparecido en zona donde localizaron restos de mineros en Concordia

MAZATLÁN._ Un llamado público a la Fiscalía General de la República realizó el colectivo Por las Voces Sin Justicia, para que se incluya la búsqueda de Daniel Palomares Llane en la zona de El Verde, Concordia, donde autoridades federales realizaron trabajos relacionados a la localización de restos humanos del grupo de mineros desaparecidos desde enero de este año.

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales donde la representante del colectivo de búsqueda, Alejandra Martínez Carrizales, emitió un mensaje a la titular de esta dependencia federal, Ernestina Godoy Ramos, en representación de la familia de Daniel, quien desapareció el 2 de julio de 2025 y cuyo primer aniversario de ausencia se cumplió recientemente.

Martínez Carrizales señaló que el colectivo recibió información de manera anónima que indicaría que Daniel podría encontrarse sepultado clandestinamente en la misma zona de El Verde, en donde trabaja la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda.

“El día de hoy voy a hablar por Daniel Palomares Llane, quien está desaparecido desde el día 2 de julio del 2025. El día de ayer se cumplió un año de su desaparición y este video espero me ayuden a dirigirlo a la fiscal Ernestina Godoy Ramos”, comentó.

“Nos llegaron mensajes en los que nos describen que Daniel podría estar en la fosa en donde encontraron a los mineros. Los mensajes dicen que él fue sepultado clandestinamente en esa fosa, en alguna área de esa zona, en El Verde, Concordia, y es por eso que le queremos dirigir este mensaje a la fiscal”.