$!Colectivo recauda donativos en Mazatlán para fortalecer jornadas de búsqueda

MAZATLÁN._ Ante la constante necesidad de herramientas, equipo de protección y suministros para las jornadas de búsqueda, el colectivo “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos” realizó una actividad de recaudación en Mazatlán, pidiendo a la sociedad y autoridades sumarse a los esfuerzos que realizan las familias de personas desaparecidas.

La presidenta del colectivo, Irma Arellanes Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía en general a sumarse a este tipo de actividades, que sirven para continuar y facilitar las jornadas en campo que las madres buscadoras realizan.

Durante la actividad, Arrellanes Hernández señaló que las familias buscadoras enfrentan gastos constantes para realizar recorridos, excavaciones y verificaciones de reportes ciudadanos, labor que en muchas ocasiones es financiada con recursos propios.

“Estamos invitando a toda la ciudadanía que tenga familiares desaparecidos y también a las autoridades, a los diputados y a todas las personas para que pongan su granito de arena, porque en realidad nosotros hacemos el trabajo del gobierno”, expresó.

“Ahorita es cuando necesitamos de todas las personas, porque las búsquedas no se detienen y requieren mucho apoyo”.