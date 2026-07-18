$!Colectivo recauda donativos en Mazatlán para fortalecer jornadas de búsqueda

MAZATLÁN._ Ante la constante necesidad de herramientas, equipo de protección y suministros para las jornadas de búsqueda, el colectivo “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos” realizó una actividad de recaudación en Mazatlán, pidiendo a la sociedad y autoridades sumarse a los esfuerzos que realizan las familias de personas desaparecidas.
La presidenta del colectivo, Irma Arellanes Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía en general a sumarse a este tipo de actividades, que sirven para continuar y facilitar las jornadas en campo que las madres buscadoras realizan.
Durante la actividad, Arrellanes Hernández señaló que las familias buscadoras enfrentan gastos constantes para realizar recorridos, excavaciones y verificaciones de reportes ciudadanos, labor que en muchas ocasiones es financiada con recursos propios.
“Estamos invitando a toda la ciudadanía que tenga familiares desaparecidos y también a las autoridades, a los diputados y a todas las personas para que pongan su granito de arena, porque en realidad nosotros hacemos el trabajo del gobierno”, expresó.
“Ahorita es cuando necesitamos de todas las personas, porque las búsquedas no se detienen y requieren mucho apoyo”.
La activista expresó que muchas familias buscan a sus seres queridos a través de diferentes medios como redes sociales o compartiendo fichas de búsqueda, pero también están aquellas que realizan labor física de búsqueda en zonas rurales, montes, arroyos, pozas y otros sitios donde reciben reportes de posibles hallazgos.
“Nosotros estamos en físico, andamos en el monte buscando, escarbando en pozas y en los lugares donde nos dicen, a la hora que sea nosotros vamos, siempre estamos atentas a los llamados que nos hacen”, declaró.
“Queremos que nos apoyen porque esta labor requiere tiempo, esfuerzo y muchos recursos”.
Arellanes Hernández explicó que uno de los principales problemas que enfrentan es el desgaste constante de herramientas utilizadas durante las jornadas, siendo palas y bieldos algunos de los artículos que más se deterioran por las frecuentes excavaciones.
Asimismo, mencionó que además de las herramientas, el colectivo requiere de equipo de protección para enfrentar las condiciones externas en las que desarrollan sus actividades.
Entre los artículos más solicitados se encuentran playeras de manga larga, guantes, sombreros, gorras, paliacates, bloqueador solar, agua embotellada, bebidas hidratantes, paraguas, botas para lodo e impermeables, sobre todo en temporadas de lluvia.
La presidenta del colectivo destacó que más allá de los recursos materiales, las familias buscadoras requieren empatía y acompañamiento por parte de la sociedad, pues muchas personas no tienen la posibilidad de acudir a una búsqueda por cuestiones laborales o familiares, pero sí pueden contribuir con algún apoyo en especie.
“Si alguien no puede acompañarnos porque trabaja o porque tiene hijos que atender, puede ayudarnos con agua, sueros o cualquier cosa que sirva para las jornadas. Desde un peso hasta lo que cada quien pueda aportar ayuda mucho”, afirmó.
Finalmente, Arellanes Hernández invitó a las personas interesadas en apoyar a acercarse directamente al colectivo a través de sus redes sociales, donde pueden conocer las necesidades más urgentes y las actividades que realizan de manera permanente en la búsqueda de personas desaparecidas.
“Lo que necesitamos es que la gente se solidarice. Cada herramienta, cada botella de agua y cada apoyo nos ayuda a seguir buscando a nuestros familiares hasta encontrarlos”, puntualizó.