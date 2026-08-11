$!Colectivos de búsqueda colocan fichas para denunciar abandono del Centro de Identificación Humana en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la pega de fichas de búsqueda y algunos rótulos, decenas de madres buscadoras se manifestaron este martes en las instalaciones del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Mazatlán, donde denunciaron que el inmueble permanece sin operar desde su inauguración, pese a la crisis forense y al rezago existente en la identificación de cuerpos y restos humanos en Sinaloa. Durante la protesta, integrantes de los colectivos Por las Voces Sin Justicia y Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, colocaron fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos en el exterior del edificio, como una forma de visibilizar la falta de funcionamiento del espacio.





Así lo expresó Alejandra Martínez Carrizales, representante de Por las Voces Sin Justicia, quien señaló que las autoridades les presentaron anteriormente las instalaciones y les informaron que en ellas se realizarían los procesos de identificación mediante equipo especializado adquirido con una inversión millonaria, aunque aseguró que hasta el momento el centro no ha desarrollado las funciones para las que fue construido. “Se nos prometió y se nos mostró el Centro de Resguardo en una reunión con la subsecretaria de Derechos Humanos y con la comisionada de Búsqueda, Karina Márquez, pero posteriormente no se le dio uso”, comentó. “Aquí se debería llevar a cabo todo el proceso de identificación mediante la aparatología que ya fue comprada y en la que se gastaron millones de pesos, pero eso no ha ocurrido”. Martínez Carrizales sostuvo que, aunque el inmueble cuenta con personal de vigilancia durante todos los turnos, permanece descuidado y sin realizar trabajos relacionados con el resguardo o la identificación humana.





En este sentido, consideró que estas instalaciones podrían utilizarse para atender el rezago que existe en el Servicio Médico Forense de Mazatlán, incluso mientras se define el traslado o procesamiento de los restos recuperados de fosas comunes. “Hay muchísimo rezago en Semefo y este centro de resguardo podría ayudar. Si no se puede usar para lo de la fosa común, que se utilice para el rezago que hay en Semefo Mazatlán, que empiecen por ahí, por toda esa crisis que hay en general en Sinaloa”, declaró.









La representante del colectivo indicó que las agrupaciones participantes han solicitado en distintas ocasiones la destitución de la comisionada estatal de Búsqueda, Karina Elizabeth Márquez Calderón, así como de la subsecretaria de Derechos Humanos, Nora Patricia Figueroa Sauceda, al considerar que ambas funcionarias tienen responsabilidad en la falta de operación del centro. “Ambos colectivos hemos expresado en diferentes oportunidades que queremos la destitución de la comisionada de Búsqueda y de la subsecretaria de Derechos Humanos”, dijo. “Ellas son las encargadas de este Centro de Resguardo, que se encuentra en total inactividad”. Asimismo, agregó que hasta ahora no han recibido una respuesta del Gobierno del Estado ni de la Secretaría General de Gobierno respecto a sus reclamos, por lo que continuarán las protestas. Como parte de las siguientes acciones, las madres buscadoras buscarán una reunión con la Gobernadora interina, eraldine Bonilla Valverde, para reiterar su exigencia de que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana entre en funcionamiento y se realicen cambios en las áreas responsables de atender la desaparición de personas. Finalmente, Martínez Carrizales recalcó que la colocación de fichas se desarrolló sin causar daños en las instalaciones y con el propósito de hacer visible una problemática que, afirmó, continúa sin ser atendida. “Queremos que entre en funcionamiento el Centro de Resguardo e Identificación Humana. Esta es una protesta totalmente pacífica, no hicimos ningún destrozo, solamente estamos visibilizando el problema y exigiendo respuestas”, manifestó. “Quien guste puede pasar y colocar aquí la ficha de su familiar desaparecido como parte de esta protesta”.