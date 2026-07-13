Colectivos de búsqueda están sin apoyo ni acercamientos de autoridades estatales; denuncian falta de empatía

A pesar de los llamados públicos y las gestiones realizadas por las propias familias, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán continúan sin recibir apoyo ni acercamientos por parte de las autoridades estatales, denunció Alejandra Martínez Carrizales, vocera del colectivo “Por las Voces sin Justicia”.

La activista señaló que, desde que hicieron pública la falta de respaldo durante el boteo organizado el mes pasado, no han existido reuniones con la Comisión Estatal de Búsqueda ni con la Subsecretaría de Derechos Humanos para atender las necesidades de quienes realizan jornadas de búsqueda.

“En su momento nosotros buscamos el acercamiento con la Gobernadora interina, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguno. Yo creo que ella debería buscar el acercamiento con las familias, pero nosotros por la inquietud, la incertidumbre, buscamos el acercamiento con ella y no lo tuvimos”, expresó Martínez Carrizales.

“No hay el interés, no hay la empatía por parte del Gobierno del Estado, por parte de las autoridades competentes. Aquí continuamos sin respuesta, sin apoyo de la Comisión, sin apoyo de la Gobernadora, sin apoyo del Secretario de Gobierno, así es como continuamos los colectivos”.

Durante el aniversario por la desaparición de su hermano, la vocera recordó que además del acompañamiento institucional, los colectivos requieren apoyo logístico y medidas de seguridad durante las jornadas de búsqueda en zonas rurales.

Por tanto, dejó claro que las familias no dejarán de exigir el cumplimiento de las obligaciones a las autoridades.

“No, no nos vamos a resignar porque es parte de su responsabilidad; resignarnos sería para ellos lo mejor que nosotros hiciéramos como familiares y como colectivos. Entonces no nos vamos a resignar, vamos a seguir evidenciándolos en redes sociales para que todos ellos cumplan con la parte que les toca”.



Hubo respaldo ciudadano a campaña de boteo

Martínez Carrizales destacó la solidaridad mostrada por la ciudadanía durante la campaña de boteo realizada para recaudar recursos destinados a las labores de búsqueda, en la que numerosas personas realizaron donaciones de dinero, agua y sueros; especialmente quienes también tienen familiares desaparecidos.

“Afortunadamente la ciudadanía se acercó, sobre todo personas que tienen familiares desaparecidos fueron quienes más se acercaron a donarnos aguas, sueros, dinero. Incluso hubo gente que nos donó lo único que traía en su cartera. Hubo una persona que se acercó y nos dijo: ‘solo traigo esos 200 pesos, pero si estos 200 pesos sirven para que encuentren a sus familiares, se los doy’”.



Harán nueva búsqueda en Concordia

La vocera del colectivo informó que mantienen la intención de realizar una búsqueda en la fosa ubicada en la comunidad de El Verde, en Concordia, donde recientemente fueron localizados los cuerpos de varios mineros, tras recibir información que apunta a que en ese sitio podría encontrarse Daniel Palomares Llanes.

Explicó que solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero hasta el momento no han recibido respuesta, motivo por el que el colectivo acudirá al lugar para realizar la búsqueda con la esperanza de tener buenos resultados.

“Hicimos un llamado a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Búsqueda porque nos llegó información al colectivo que Daniel Palomares Llanes se encuentra en la fosa donde fueron localizados los mineros. Ahí puede estar Daniel, es casi un 99 por ciento seguro que ahí está”.

“No hemos obtenido respuestas y a falta de respuestas nosotros vamos a ir a la fosa donde encontraron a los mineros; nos vamos a meter y vamos a hacer una invitación a todos los periodistas que gusten acompañarnos. Ese día vamos a trabajar y ojalá que Dios nos ayude a encontrarlo”.