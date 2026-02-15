$!Colectivos de búsqueda reciben aplausos y apoyo durante el desfile del Carnaval de Mazatlán

Las personas con familiares desaparecidos recibieron aplausos de apoyo de los miles de asistentes al desfile del Carnaval de Mazatlán. Desde que se incorporaron a la avanzada comercial frente al Monumento al Pescador los miles de asistentes les mostraron a su paso el apoyo con aplausos.











Las personas participantes dijeron que su manifestación pacífica es para visibilizar la problemática de las personas desaparecidas a nivel nacional e internacional porque ya ha rebasado a las autoridades y las investigaciones y búsquedas no avanzan. Su intención era llegar frente al templete de las autoridades municipales y estatales en la Avenida del Mar, frente a la Avenida Doctor Rafael Domínguez, pero en el lugar no se encontraba ni la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ni el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y siguieron de frente.









