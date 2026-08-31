Colectivos de Mazatlán protestan contra de remoción de la Comisión Estatal de Búsqueda en el sur de Sinaloa

En contra de que Jesús Alfredo González sea removido como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la zona sur de Sinaloa, se pronunciaron los cuatro colectivos de buscadoras en Mazatlán y la región.

“Hoy las familias víctimas y personas buscadoras de la zona sur de Sinaloa queremos hablar con total claridad, tenemos conocimiento de que se pretende remover de su cargo al licenciado Jesús Alfredo González, director de zona sur de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, las familias no estamos de acuerdo y lo decimos nosotros quienes salimos a buscar a nuestros desaparecidos desde hace años, quienes enfrentamos el cansancio, el calor, los riesgos y la desesperación de no saber dónde están”, manifestaron en un pronunciamiento urgente los colectivos de las familias víctimas y buscadora de la zona sur de Sinaloa.

“Justo por eso sabemos quién trabaja con las familias y quién no, el licenciado Jesús Alfredo González ha demostrado empatía, disposición, capacidad de respuesta y voluntad para acompañar y resolver las necesidades de las familias”.

En el pronunciamiento de este lunes 31 de agosto agregaron que por eso cuenta con el respaldo cientos de víctimas y personas buscadoras de la zona sur de la entidad.

“Mientras las familias hemos señalado públicamente la deficiencia de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Karina Elizabeth Márquez Calderón y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Nora Patricia Figueroa Sauceda, quien ha sido señalada públicamente por las propias víctimas y hemos denunciado situaciones en las que hemos sido ignoradas, revictimizadas y humilladas, ahora pretenden remover precisamente a una de las personas que sí reconocemos por su trabajo”, continuaron.

“Las búsquedas de nuestros seres queridos no pueden depender de decisiones personales, bu intereses administrativos o intereses que de quienes ocupan un cargo”.

En el pronunciamiento leído por dirigentes de los colectivos como Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos y Por las Voces Sin Justicia, Irma Arelalnes Hernández y Alejandra Carrizález, entre otras, agregaron que la Constitución y las leyes en materia de víctimas de desaparición obligan a las autoridades a respetar sus derechos, escucharlos, actuar con debida diligencia y garantizar una búsqueda efectiva.

“Por eso señora Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, le pedimos que intervenga y no permita que se retire al licenciado Jesús Alfredo González, no permita que limite el trabajo de búsqueda en la zona sur de Sinaloa y no permita que las decisiones y el egocentrismo de dos funcionarias públicas esté por encima de las necesidades de las víctimas”, continuaron.

“Y no solo lo decimos nosotros, pregunten a los propios servidores públicos que han tenido que han tenido que convivir y trabajar (con dichas funcionarias)”.

Frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán, recalcaron que no necesitan funcionarios de escritorio y Jesús Alfredo González ha mostrado toda la disposición.

“Como pueden ver, somos varios colectivos de la zona sur del estado y cada colectivo que hoy respalda su permanencia representamos a decenas de familias, estamos levantando la voz porque reconocemos su trabajo y sabemos la importancia de que permanezca al frente de la dirección en zona sur”, reiteraron las personas integrantes de los cuatro colectivos con presencia en Mazatlán y la región sur de la entidad.

“Por eso señora Gobernadora, y el director de Gobernabilidad, le rogamos que escuche a las víctimas antes de que la comisionada tome una decisión que afecte directamente nuestras búsquedas, si se ignora nuestra voz y se insiste en removerlo, las familias nos vamos a ver obligadas a tomar acciones colectivas y de protesta y realizar un cierre simbólico de la Comisión Estatal de Búsqueda hasta ser escuchadas”.

Más tarde anunciaron que a partir de las 17:00 horas de este lunes estarán cerrando las oficinas de dicha Comisión en Mazatlán, en contra de la remoción de su director en la zona sur del Estado.