Colectivos de Mazatlán reiteran exigencia de destitución de la comisionada estatal de Búsqueda

MAZATLÁN._ A tres años del nombramiento de Karina Elizabeth Márquez Calderón como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, colectivos de madres buscadoras de Mazatlán, como Por Las Voces Sin Justicia y Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, reiteran su exigencia de que sea separada del cargo al señalarla de mantener un trato desigual hacia los colectivos. Falta de apoyo a los colectivos de búsqueda del sur del estado, omisiones en el acompañamiento de jornadas de localización y un trato desigual hacia las familias de personas desaparecidas, son algunos de los señalamientos emitidos por los colectivos, además de revictimizar a las familias de personas desaparecidas. La dirigente del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, Alejandra Martínez Carrizales, señaló que la principal inconformidad radica en la falta de atención a las solicitudes que han presentado durante los últimos años, particularmente para realizar búsquedas en municipios como Concordia, mientras que, aseguró, el respaldo institucional se concentra en la zona centro de la entidad. “Es muy importante para nosotros como colectivo evidenciar la falta de sensibilidad de la comisionada Karina Elizabeth Márquez Calderón, quien ha estado muy renuente a brindarnos el apoyo, e incluso no nos contesta por medio de WhatsApp”, comentó. “No es algo personal con ningún colectivo, todos tenemos un mismo fin, que es buscar a nuestros familiares, pero al resto de los colectivos nos ha ignorado y nos ha revictimizado”.

Martínez Carrizales afirmó que diversos colectivos del sur de Sinaloa enfrentan dificultades para obtener acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, entre ellos Por las Voces Sin Justicia, Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos y Corazones Unidos, además de otros grupos de la zona centro del estado. “Ella únicamente apoya al colectivo Sabuesos Guerreras y desconozco por qué o por qué tema, pero somos muchísimos los colectivos a los que no apoyan. Aquí en Mazatlán no apoyan a Tesoros Perdidos, Corazones Unidos, Por las Voces Sin Justicia, Madres en Lucha ni a la Brigada de Búsqueda”, expresó. Según señaló, una de las situaciones que ejemplifica esta problemática ocurrió en la comunidad de El Verde, Concordia, donde solicitaron durante meses el respaldo de la Comisión para desarrollar una jornada de búsqueda. La presidenta del colectivo relató que el oficio enviado para solicitar maquinaria y acompañamiento tardó alrededor de dos meses en recibir respuesta, tiempo durante el cual el colectivo continuó realizando labores de búsqueda únicamente con herramientas manuales y debido a las condiciones del terreno, integrado principalmente por zonas rocosas, los trabajos resultaban prácticamente imposibles. Fue hasta que otra instancia les facilitó maquinaria pesada que lograron localizar los restos de tres jóvenes, quienes posteriormente fueron identificados por las autoridades. “Con la máquina pudimos encontrar a tres jóvenes que hoy ya están identificados. Estaban casi a 5 metros de profundidad y por eso no los encontrábamos”, declaró.