$!Colectivos realizan boteo en Mazatlán ante falta de apoyos para búsquedas de desaparecidos

MAZATLÁN._ Ante la falta de apoyos por parte de las autoridades y el incremento en los casos de personas desaparecidas, los colectivos “Por las Voces Sin Justicia” y “Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos A.C.” realizaron este sábado una jornada de boteo en el malecón para recaudar fondos que les permitan continuar con sus labores de búsqueda. Encabezadas por la vocera de “Por las Voces Sin Justicia”, Alejandra Martínez Carrizosa, las madres buscadoras se instalaron en ambos carriles de la Avenida del Mar, a la altura de las Letras de Mazatlán y la glorieta “La Perla”, donde solicitaron el apoyo voluntario de automovilistas y ciudadanos.









Martínez Carrizosa explicó que, además de obtener recursos para financiar las jornadas de búsqueda, la actividad tuvo como propósito visibilizar las carencias que enfrentan y desmentir las versiones oficiales sobre los supuestos apoyos que reciben. “Nuestra Gobernadora sale a decir que tenemos todo el respaldo, que tenemos todo el apoyo, pero no es así y es por eso que lo venimos a demostrar el día de hoy. Queremos que vea la sociedad y toda la ciudadanía que no se nos está brindando el apoyo de parte de la Comisión de Búsqueda”, expresó. La activista recordó que durante recientes jornadas de búsqueda en la comunidad de El Verde tampoco llegar recibir apoyo suficiente en aspectos básicos como la alimentación para los integrantes del colectivo.







Martínez Carrizosa señaló que, aunque existe un presupuesto destinado para estas labores, los apoyos de la Comisión Estatal de Búsqueda son casi nulos. “Queremos evidenciar que de parte de la comisionada de Búsqueda, Karina Elizabeth Márquez Calderón, no hay el apoyo suficiente para búsqueda. Vamos a campo con un suero nada más, porque los sueros van contados. Así seamos 15 ó 20 personas, nada más es un suero por persona, y es una situación que estamos sufriendo, más ahorita en estos meses que el calor empeora aún más”, dijo. “Por parte de las autoridades, como lo es la comisionada de Búsqueda y la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, decir que el cargo les queda muy grande. Parece que hay austeridad hasta para nosotras las buscadoras, cuando se supone que existe un presupuesto destinado para las búsquedas”.





