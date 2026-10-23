Colegio de Abogados en Mazatlán pide rechazar propuesta de incremento al Impuesto Predial

El Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero A.C.” llamó al Congreso de Sinaloa a valorar las circunstancias extraordinarias por las que actualmente atraviesan Mazatlán y el Estado, antes de autorizar la propuesta de actualización de valores catastrales aprobados en Cabildo.

El pronunciamiento se generó después de la sesión de Cabildo del jueves en Mazatlán, donde se aprobó por mayoría enviar una propuesta al Congreso del Estado para actualizar los valores catastrales en 3.94 por ciento.

“Antes de tomar una decisión definitiva, valoren las circunstancias extraordinarias que actualmente atraviesan Mazatlán y nuestro Estado”, expuso la organización en un comunicado.

Indicó que no se puede analizar una actualización de esta naturaleza de manera aislada de la realidad económica y de seguridad que vive Sinaloa.

El Colegio de Abogados señaló que durante los últimos meses, la situación de inseguridad ha tenido repercusiones importantes en distintos sectores de la economía.

“Existen comerciantes y empresarios enfrentando disminución en sus ventas, reducción de horarios y dificultades para conservar sus fuentes de empleo; además, muchas familias han tenido que modificar sus actividades y hábitos de consumo”, enumeró.

Por ello, continuó, consideran que este no es el momento más adecuado para imponer nuevas cargas económicas que puedan repercutir en el patrimonio de las familias y de los sectores productivos de Mazatlán.

Reconoció que la actualización de los valores catastrales forma parte de las facultades y necesidades financieras de las autoridades.

Sin embargo, añadió, también existen circunstancias excepcionales en las que debe prevalecer la sensibilidad social y económica.

“Por esa razón, nuestro llamado ahora es al Congreso del Estado de Sinaloa, para que al momento de analizar la propuesta aprobada por el Cabildo de Mazatlán considere seriamente la posibilidad de no autorizar, suspender o diferir dicha actualización, atendiendo a las condiciones económicas y de seguridad que actualmente enfrenta nuestro Estado”, asentó.

No se trata de desconocer las necesidades financieras del municipio, agregó, sino de preguntarse si este es el momento adecuado para trasladar una carga adicional a ciudadanos, comerciantes y empresarios que ya vienen realizando un enorme esfuerzo para mantener sus hogares, negocios y fuentes de empleo.

En estos momentos, señaló el Colegio de Abogados presidido por Jesús Enrique Alcaraz Rendón, la prioridad debe ser recuperar la tranquilidad, fortalecer la economía, conservar los empleos, evitar el cierre de más negocios y generar nuevamente confianza para la inversión y el turismo.

“Tenemos la esperanza de que pronto regresen la paz y la tranquilidad a Sinaloa y que, con ello, nuestra economía pueda recuperar su dinamismo. Cuando existan mejores condiciones, podrán analizarse nuevamente este tipo de actualizaciones”, asentó.

Por ello, llamaron a las diputadas y diputados del Congreso del Estado a que escuchen a la ciudadanía y a los sectores productivos de Mazatlán y que analicen no solamente los números, sino también la realidad que actualmente viven miles de familias y negocios.

“Hoy Sinaloa necesita recuperar primero su tranquilidad y fortalecer su economía. Después habrá oportunidad de analizar nuevas cargas para los contribuyentes”, manifestó.