Mazatlán

Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Cambero’ realiza su primera asamblea del periodo 2026-2028

Durante el encuentro, el Juez Sergio Escobar impartió una conferencia sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Noroeste/Redacción
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11/08/2026 19:47
11/08/2026 19:47

MAZATLÁN._ El Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, A.C., Consejo Directivo 2026-2028, realizó el sábado 8 de agosto su primera asamblea, contando con la participación de compañeras y compañeros colegiados, invitados especiales y personas interesadas en formar parte del organismo.

A través de un comunicado, se informó que en esta asamblea estuvo presente Sergio Escobar Medel, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, en Culiacán, quien impartió una conferencia sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, compartiendo sus conocimientos y experiencia con el gremio.

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El colegio también agradeció la participación de los jueces Federico Estrada, Juan Carlos Vargas y del Juez en retiro Miguel Ángel Castañeda.

Afirmó que para quienes integran este colegio representa una gran satisfacción contar con la presencia y participación de integrantes del Poder Judicial, compañeras y compañeros abogados, así como de quienes tienen interés en sumarse a esa institución.

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