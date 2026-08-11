$!Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Cambero’ realiza su primera asamblea del periodo 2026-2028

MAZATLÁN._ El Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, A.C., Consejo Directivo 2026-2028, realizó el sábado 8 de agosto su primera asamblea, contando con la participación de compañeras y compañeros colegiados, invitados especiales y personas interesadas en formar parte del organismo.

A través de un comunicado, se informó que en esta asamblea estuvo presente Sergio Escobar Medel, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, en Culiacán, quien impartió una conferencia sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, compartiendo sus conocimientos y experiencia con el gremio.