Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán considera prioritario reparar el Puente Juárez

El Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán planteó que debe ser una prioridad la intervención del Puente Juárez por seguridad.

Integrantes se reunieron con el director de Obras Públicas del Gobierno del Estado para presentar una valoración de las condiciones que presenta junto con la empresa Freyssinet.

Atendiendo la invitación por parte del Subsecretario de Obras Públicas del Estado, Antelmo Enrique Ríos Núñez, sostuvieron una reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Durante el encuentro abordaron el tema de los puentes de Mazatlán, con especial atención al Puente Juárez, donde se presentó el levantamiento realizado de manera conjunta por el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán A.C. y la empresa Freyssinet.

El objetivo principal fue compartir información técnica relevante y fortalecer la colaboración institucional en beneficio de la seguridad y funcionalidad de la infraestructura urbana, reiterando el compromiso del Colegio de participar activamente en los temas de interés para la comunidad mazatleca.

De parte del colegio asistieron Tlaloc Gilberto Altamirano Loo, vicepresidente y Guillermo Trewartha Domínguez.

Asimismo, participaron Eleviel Zamora, director de Proyectos de Obras Públicas; Cuahtémoc Rosales, asesor de Obras Públicas; Roberto Esparza, secretario de Proyectos; e Isidoro Díaz Ramírez

El Colegio reafirmó la disposición para seguir sumando esfuerzos con las autoridades y especialistas, promoviendo el análisis técnico responsable y propuestas que contribuyan al desarrollo y bienestar de nuestra comunidad.