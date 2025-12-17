$!Coloca el balance de la CEAIP a Mazatlán como el municipio más activo en transparencia

“Mazatlán termina esta era de la transparencia siendo el municipio con mayor número de solicitudes de información pública en la zona sur, además de que Mazatlán fue el anclaje para detonar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información en el sur de Sinaloa”, declaró. “Es un municipio con una ciudadanía activa, con academia pujante, con organizaciones civiles referentes a nivel nacional y con medios de comunicación que activan este derecho”, agregó.

Durante su exposición, Beltrán Estrada destacó que el puerto no solo lidera el número de solicitudes de información, sino que también concentra la mayor cantidad de recursos de revisión, lo que refleja una ciudadanía activa, medios de comunicación vigilantes y una participación constante de organizaciones civiles y académicas en el ejercicio del derecho a la información.

“Estamos frente a un retroceso histórico en materia de acceso a la información pública y en el ejercicio de un derecho humano fundamental. Esto no surge de la nada, es el resultado de una agenda que fue impulsada durante años por periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil”, comentó.

Beltrán Estrada calificó esta situación como el cierre de una era en el modelo de acceso a la información vigente durante más de dos décadas, advirtiendo que la desaparición de los órganos garantes representa un retroceso histórico en el ejercicio del derecho humano al acceso a la información.

Así lo dio a conocer el comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, quien expresó que la extinción de este organismo junto al Instituto Nacional de Acceso a la Información, forman parte de una reforma nacional que extingue a los organismos autónomos de transparencia.

Uno de los municipios con mayor actividad ciudadana en materia de acceso a la información pública en la zona sur de Sinaloa en Mazatlán, de acuerdo con el balance presentado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip), en el marco de la etapa final del organismo ante su próxima desaparición para el año 2026.

El comisionado señaló que durante el 2024, los municipios de la zona sur de Sinaloa procesaron más de 2 mil solicitudes de información, siendo Mazatlán el principal punto de anclaje, con un total de mil 495 solicitudes y 47 recursos de revisión.

Para el 2025 la tendencia se intensificó cuando el número de solicitudes, recursos de revisión y denuncias aumentó de manera significativa, al registrarse en Mazatlán un total de 2 mil 039 solicitudes, 78 recursos de revisión y 9 denuncias.

“En 2024, en los municipios de la zona sur se procesaron más de dos mil solicitudes de información, siendo Mazatlán el que concentró la mayor demanda y en 2025 no solo aumentaron las solicitudes, también se incrementaron de manera significativa los recursos de revisión y las denuncias”, dijo.

De acuerdo con lo expuesto por Beltrán Estrada, el incremento coincide con el contexto de incertidumbre generado por la extinción de los organismos autónomos de transparencia, lo que ha derivado en un mayor nivel de inconformidad por parte de la ciudadanía ante las respuestas de los sujetos obligados.

Además, comentó que uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue el comportamiento de algunas dependencias y entidades paramunicipales en Mazatlán como la Operadora y Administradora de Playas, que fue señalada como foco rojo, debido a la omisión reiterada en responder solicitudes de información dentro de los plazos legales.

Esto, provocó la acumulación de recursos de revisión y la intervención constante del pleno de la comisión, situación que abre la puerta a posibles procedimientos administrativos por incumplimiento de la ley.

Asimismo, destacó que a pesar de esto, Mazatlán también se reconoció como uno de los municipios con mejor desempeño en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, particularmente, en la publicación de información relacionada con el uso de recursos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Esto, debido a que en ejercicios anteriores, el municipio alcanzó niveles aceptables e incluso destacados en procesos de verificación, en comparación con otros ayuntamientos de la región.

Sin embargo, Beltrán Estrada alertó que el escenario podría cambiar con la desaparición de la Ceaip y el modelo de órganos autónomos, donde la transferencia de las funciones de vigilancia a los propios sujetos obligados y sus órganos internos de control implica de que las instituciones se conviertan en juez y parte, lo que podría afectar la calidad de las respuestas y el acceso efectivo a la información.

“Cuando no hay árbitro, entra la discrecionalidad; es como poner a un zorro a cuidar el gallinero, donde los sujetos obligados pasarán a ser juez y parte en la atención de solicitudes, recursos de revisión y denuncias y ese es el mayor riesgo del nuevo modelo, la inoperancia y la pérdida de los avances logrados en materia de transparencia”, externó.

De este modo, Beltrán Estrada comentó que Mazatlán representa un caso particular dentro del estado al contar con una ciudadanía demandante y un entorno social que ha normalizado el uso del derecho de acceso a la información como herramienta de vigilancia pública.

Aunado a esto, destacó que esta dinámica explica tanto el alto número de solicitudes como el crecimiento de las inconformidades cuando las respuestas no se cumplen con lo establecido por la ley.

Finalmente, el comisionado hizo un llamado a mantener una participación activa, continuar presentando solicitudes y denuncias y dar seguimiento al nuevo modelo de transparencia que entrará en vigor, con el objetivo de preservar los avances alcanzados y evitar retrocesos en la rendición de cuentas a nivel municipal.

“La transparencia no se construyó sola, fue producto de más de 20 años de activismo social y presión ciudadana. Si se pierde la vigilancia independiente, el riesgo es que la información pública deje de estar completa y accesible para la sociedad”, puntualizó.