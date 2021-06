$!Colocan banderas amarillas en playas por aumento de oleaje; piden a bañistas no ir mar adentro

“Nosotros estamos recomendando que la gente se mantenga a la orilla, nada más con el agua a la cintura y no rebasar la parte del oleaje; de cualquier forma el oleaje como es constante no permite que el bañista se introduzca muy adentro, si llegara a pasar (de ese límite) el salvavidas le da la recomendación que se mantenga en la orilla, tenemos colocadas banderas amarillas, de precaución, y en zonas de riesgo tenemos las banderas rojas que vienen siendo las áreas rocosas, ya que este mes hemos tenido unas mareas muy altas que están rompiendo en el malecón”.

“El oleaje había bajado, en la mañana estaba tranquilo, pero ahorita como se está moviendo el viento se está incrementando un poco, pero no de consideración, no está alto, nada más que está constante, yo considero que tiene como dos pies, que son como 90 centímetros a un metro de altura”, agregó Gonzalo Magallanes Moreno.

Por ello dijo que no se permite que la gente se acerque a esas zonas debido a que está descubriendo rocas y cuando está la marea alta no se ven a simple vista, pero ya una vez que baja la marea se detecta y se colocan ahí banderines rojos.

Sin embargo, se espera que en el transcurso de la tarde se incremente la afluencia de bañistas.

“Las recomendaciones, con que no se introduzcan en zonas de riesgo donde se colocan banderines rojos, que se mantenga el bañista donde el agua le da de la cintura para abajo, que no se aventure a introducirse más adentro del mar y no introducirse sobre todo en estado de ebriedad y con ropa que no sea la adecuada para la ocasión, hay que traer su short, su traje de baño y si va algún paseo acuático recreativo no aflojarse su chaleco, traerlo en todo momento, es una medida de seguridad que funciona bastante bien y hacer caso a las indicaciones del salvavidas, acatar las disposiciones y recomendaciones que le da el salvavidas en cada una de las zonas de playas”, reiteró el comandante de salvavidas.