$!Colocan en el malecón los pendones que anuncian el Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Colocan pendones, con la imagen de tamboras a lo largo del malecón, que anuncian la llegada de la máxima fiesta porteña.
Los nuevos pendones del Carnaval Internacional Mazatlán 2026: “Arriba la Tambora”, fueron colocados por personal de la Dirección de Operaciones.
De acuerdo con un comunicado de Cultura, los pendones son estructuras circulares, que simulan la piel de un tambor listo para el primer golpe; en esta ocasión son utilizados para la promoción de la fiesta mazatleca.
Personal de la Dirección de Operaciones del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a cargo de Paul Wong, ha concluido la colocación de esta infraestructura ornamental.
Con el último ajuste de los pernos y la alineación de los estandartes, el equipo de operaciones dejó el escenario listo para que el puerto reciba a miles de visitantes.
Gracias a la labor de este equipo, los pendones ya ondean con orgullo, marcando el conteo regresivo para los días de máxima celebración, del 12 al 17 de febrero.
Mientras en Olas Altas la instalación de la infraestructura sanitaria avanza, en el malecón la estética del Carnaval invita a soñar en colectivo.