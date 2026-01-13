$!Colocan en el malecón los pendones que anuncian el Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Colocan pendones, con la imagen de tamboras a lo largo del malecón, que anuncian la llegada de la máxima fiesta porteña.

Los nuevos pendones del Carnaval Internacional Mazatlán 2026: “Arriba la Tambora”, fueron colocados por personal de la Dirección de Operaciones.

De acuerdo con un comunicado de Cultura, los pendones son estructuras circulares, que simulan la piel de un tambor listo para el primer golpe; en esta ocasión son utilizados para la promoción de la fiesta mazatleca.