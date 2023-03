“Es un Centro que incluye lo que no incluye, lo que no ha incluido ninguno de los Centros Teletón que hemos construido en México en 25 años, qué es esto, pues que incluya un centro para atender a niños con autismo y un centro para atender a niño con discapacidad neuromúsculo esquelética, discapacidad motriz”, agregó el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo en el evento de colocación de la primera piedra.

“Y durante todo este tiempo no ha pasado una semana sin que yo reciba un mensaje a mi Facebook de parte de Orlando en donde me dice y cuándo señor Landeros un CRIT en Sinaloa, pues es hoy querido Orlando y le escribió señor Gobernador: es usted un gran ser humano y esta labor que logró conseguir ya está plasmada en la historia de nosotros los sinaloenses, viva Sinaloa, mi gran sueño hecho realidad”.

“Este es el número que le corresponde al Gobierno si quiere los dos como lo escogimos y lo vamos a empezar a construir, ese es el número que a ustedes les corresponde aportar para el mantenimiento, para la operación, pero me dijo (Fernando Landeros) si concluido el Gobierno del Presidente Andrés Manuel (López Obrador) ya no contamos con las becas pues entonces tendríamos problemas adicionales desde el punto de vista económico”, recordó Rocha Moya sobre cómo se tomó la decisión de construir el CRIT Teletón Sinaloa en Mazatlán.

“Sino que me interesa mucho hacer un convenio con Teletón para que podamos capacitar a nuestros especialistas de ahora, pero también a los que vamos a contratar, ya que me esté escuchando el Secretario de Salud que está aquí, Cuitláhuac García y Eneyda (Rocha, presidenta del Sistema DIF estatal) porque me decía Fernando, el tema no es decir un Centro y atiendo, pero si los atiendo cada tres meses o cada cuatro meses prácticamente no los atendemos”, continuó el Gobernador.

“Qué tiene que ver fundamentalmente con esto, la frecuencia con que los atendamos y para eso necesitamos tener más especialistas, vamos a hacer un convenio con la Universidad Teletón que tiene la gran experiencia de capacitar a los especialistas, porque vamos a crecer en especialistas, vamos a contratar personal, no sólo los que aquí podamos atender, 350 en Rehabilitación y 100 en Autismo, amén de los que extramuros fueran que podrían ir a Rosario, que podrían ir especialistas a otro lado”.

El Alcalde de Mazatlán también agradeció a todos aquellos que de una u otra forma se involucraron en realizar este propósito que hoy se ve realizado con la colocación de esta primera piedra.

“A todos aquellos que aportaron de una u otra forma, unos más, otros menos, pero todos creyeron en este proyecto, le aportaron algo para la construcción de este gran edificio y que este edificio habrá de albergar la esperanza de muchas madres, de muchas madres, de muchos niños y niñas que obviamente tendrán un Teletón”, recalcó González Zataráin.

“No encuentro palabras para poder transmitir lo que en este momento muchos padres seguramente están sintiendo con este evento consolidando prácticamente un sueño que se tenía y yo escuchaba en muchas gentes que tienen niños con discapacidad, con autismo que albergaban en su corazón la esperanza de que algún día en Sinaloa, ni siquiera pensaban en Mazatlán, que en Sinaloa se pudiera construir un Centro Teletón”.

Tanto el presidente de la Fundación Teletón como el Gobernador de Sinaloa y el Alcalde agradecieron a los más de 20 millones de mexicanas y mexicanos por sus aportaciones en el pasado Teletón de diciembre que permite que este año se construya un CRIT en Tlapa, en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país y el CRIT Sinaloa, en Mazatlán.

Rocha Moya llamó a las y los sinaloenses a seguir apoyando el próximo año al Teletón para que en el 2024 se construya otro CRIT en alguno de los estados que aún no tienen este tipo de Centros Teletón.