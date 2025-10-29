Colocan las primeras trabes del Paso Superior Vehicular entre Carretera Internacional 15 y avenida Óscar Pérez

MAZATLÁN._ La tarde noche del martes 28 de octubre se colocaron las primeras trabes de concreto en el Paso Superior Vehicular que se construye entre la Carretera Internacional 15 México Nogales y la avenida Óscar Pérez Escobosa, en la salida norte de Mazatlán.

Las trabes fueron llevadas al lugar en plataformas de tráileres y para colocarlas sobre las bases se utilizaron grúas, por lo que fue necesario cerrar a la circulación vehicular el sentido al sur de la Carretera Internacional 15 en mención, frente a conocida plaza comercial.

El cierre desubicó a usuarios del transporte público que no sabían por dónde pasaban los camiones urbanos con rumbo al sur. El sentido al norte se mantuvo abierto.

Como rutas alternas los conductores de unidades del transporte público y particular que transitaban hacia el sur tomaron la avenida Óscar Pérez Escobosa al poniente hasta la avenida Cristóbal Colón y de ahí en la avenida ubicada en la parte norte del fraccionamiento Puerta del Sol se reincorporaron a la Carretera Internacional 15 México Nogales para seguir por el Libramiento Luis Donaldo Colosio o por la Carretera Internacional salida al Norte para dirigirse rumbo al Centro de la Ciudad.

Otros más tomaron la avenida Óscar Pérez Escobosa al oriente para por las avenidas como Santa Rosa y Múnich virar al sur hasta el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

Fue durante la segunda quincena de agosto pasado cuando inició la construcción de este nuevo Paso Superior Vehicular, donde se invierten más de 356 millones de pesos del Gobierno Federal y de acuerdo con la licitación, la obra tendrá una duración de 366 días, es decir, un año.

Sin embargo, en los cerca de 70 días que llevan los trabajos de construcción ya se ven avances importantes.