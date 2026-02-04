$!Colocan los arcos en los accesos a las zonas carnavaleras en Mazatlán

Esta acción es fundamental para el ordenamiento y control de la movilidad durante las festividades.

MAZATLÁN._ Ya fueron colocados los arcos en los accesos estratégicos de las zonas carnavaleras, este miércoles, como parte de los trabajos logísticos previos al Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!.

La maniobra fue realizada por el Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, a través de la Dirección de Operaciones en coordinación y apoyo con autoridades de tránsito, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar un proceso ordenado, seguro y eficiente, minimizando afectaciones a la circulación vehicular y peatonal.

Los arcos ya fueron instalados en los cruces de Avenida del Mar y Zaragoza, puntos clave dentro del circuito carnavalero, donde se concentra una alta afluencia de público durante los desfiles y actividades artísticas. Asimismo, se informó que durante el transcurso de este mismo día se llevará a cabo la instalación de otro arco a la altura de la calle Rigoberto Lewis.