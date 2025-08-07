$!Colocan primera bomba de cárcamo pluvial frente a la Conapesca: Alcaldesa de Mazatlán

Los trabajos de construcción del colector pluvial frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura van en tiempo y forma, ya se colocó la primera de cuatro bombas con que contará esta obra que mejorará mucho la mitigación de inundaciones en esa parte de Mazatlán, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
”Siguen ellos trabajando en el cárcamo pluvial, son cuatro bombas, ya se instaló una y siguen trabajando, van en tiempo y forma los trabajos como el Gobernador nos había dicho y es una obra que va mejorar mucho, en este caso es mitigación de inundaciones y es una obra que está muy esperada por todos los mazatlecos, estamos muy agradecidos con todo lo que se está invirtiendo aquí en nuestro municipio”, añadió.
Fue el 17 de enero del presente año cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, acompañado de la Presidenta Municipal, entre otros funcionarios, encabezó el banderazo de inicio de dicho cárcamo pluvial en la Avenida Camarón Sábalo, frente a la Conapesca, para solucionar el problema de inundaciones que se presentan en esa zona de Mazatlán cuando se registran fuertes lluvias.
En esa ocasión se dio a conocer públicamente que en esa obra se invierten cerca de 78.5 millones de pesos de recursos del Gobierno del Estado.
En las declaraciones más recientes, el Gobernador del estado ha manifestado que la construcción de dicho cárcamo concluirá a finales del presente mes.