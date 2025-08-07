$!Colocan primera bomba de cárcamo pluvial frente a la Conapesca: Alcaldesa de Mazatlán

Los trabajos de construcción del colector pluvial frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura van en tiempo y forma, ya se colocó la primera de cuatro bombas con que contará esta obra que mejorará mucho la mitigación de inundaciones en esa parte de Mazatlán, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Siguen ellos trabajando en el cárcamo pluvial, son cuatro bombas, ya se instaló una y siguen trabajando, van en tiempo y forma los trabajos como el Gobernador nos había dicho y es una obra que va mejorar mucho, en este caso es mitigación de inundaciones y es una obra que está muy esperada por todos los mazatlecos, estamos muy agradecidos con todo lo que se está invirtiendo aquí en nuestro municipio”, añadió.