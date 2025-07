Colocará Obras Públicas señalización en puntos de riesgos por inundaciones para prevenir accidentes: PC

MAZATLÁN._ Ya se hizo un diagnóstico sobre los puntos neurálgicos o de riesgo por inundaciones para colocar señalización y prevenir accidentes o hechos que lamentar como ya ha ocurrido en años anteriores, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Obras Públicas ya tiene el diagnóstico desde hace unas semanas, ya es un tema de trabajo de Obras Públicas donde ya está haciendo lo pertinente precisamente en puntos neurálgicos que tenemos aquí en el municipio que históricamente se han inundado con precipitaciones pluviales altas, estamos hablando de algunos puntos de Santa Rosa, algunos puntos de La Marina, Cruz Lizárraga, en Lomas de Juárez a la altura de Internacional y Gabriel Leyva, en la Francisco I. Madero, son varios puntos”, añadió Osuna Tirado.

“Son varios puntos, se hizo un recorrido en algunos puntos como Hogar del Pescador donde ya Obras Públicas tiene ya el diagnóstico, tiene ya las recomendaciones al tema de señalización que tiene que poner en cada punto y estamos esperando a ellos para que terminen de colocarlos, están haciendo los señalamientos, ya colocamos los de Villa Unión (en el Río Presidio), obviamente ya sigue aquí lo que es la ciudad con el tema de señalamientos preventivos en tema de lluvias”.

También subrayó que es importante que la ciudadanía no se confíe, que tome precauciones, quienes viven en Mazatlán saben qué calles y avenidas se inundan, sabemos el nivel del agua, cuando llega a cierta altura sabemos que no debemos transitar por ahí y se han tenido problemas con algunos automovilistas, básicamente en las últimas lluvias a quienes más se ha auxiliado son a turistas que no conocen de la zona inundable.

“Y es precisamente que se va reforzar el tema de señalización de esa zona para que no tengamos ese tipo de problemas, el llamado es a los locales a que eviten que se expongan cuando tengamos lluvias fuertes, vale más esperarse una o dos horas en una zona segura, en una zona alta para evitar que tengamos un incidente y puedan ser arrastrados por alguna corriente o incluso dañar al vehículo, hay que evitar pasar por afluencias de arroyos básicamente, esto es el zona rural y aquí en algunos puntos de la zona norte del municipio”, reiteró el Coordinador Municipal de Protección Civil.

Además, dio a conocer que en el caso de las obras en construcción ya se tuvieron pláticas con los directores responsables de obras, también se tuvieron capacitaciones y pláticas preventivas con integrantes de colegios de arquitectos e ingenieros sobre el tema de huracanes en la temporada 2025 de cómo viene y qué acciones preventivas deben de tomar en cuando se venga una alerta de parte del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales.

En cuanto a los anuncios espectaculares expresó que es un trabajo que se hace en conjunto con la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable que es quien da los permisos para su instalación y si el personal de Protección Civil se detecta alguno que requiera alguna modificación o de algún refuerzo inmediatamente se le hace saber a esa dirección para que notifiquen inmediatamente a los propietarios.

“Hasta ahorita no hemos visto (que tengan alguna falla que represente algún riesgo), si alguna persona, algún ciudadano detecta puede marcar al número telefónico de emergencias 911 o al (número telefónico) 072 para poner el reporte e inmediatamente verificamos esa estructura”, reiteró Osuna Tirado.