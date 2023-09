Asimismo, enfatizó en la molestia que les genera que “cambiaran el uso del suelo sin previamente avisarles a los colonos”.

“¿Cómo es posible que cambien el uso del suelo sin avisarle a los colonos? Pagamos un predial caro, una colonia que era residencial, ahora parece colonia vecinal, porque aquí hay comercio, mucho ruido; todas las calles rotas, mucho ruido, contaminación”, dijo la vecina afectada.

Otra vecina manifestó su inconformidad argumentando que a estos departamentos no les hacen estacionamientos, además de que el drenaje estaba hecho exclusivamente para casas.

“El drenaje está hecho nada más para casas, no para que te pongan 21 departamentos si van a usar el mismo drenaje. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la luz? Eso no lo cambiaron. No nos oponemos a que construyan, pero que construyan 10 departamentos, perfecto, seis departamentos, perfecto, pero no 21, ni 40, ni 50, y que le pongan estacionamiento tanto al de la casa como a sus visitas”, expresó.

Mientras que otro de los habitantes de la calle Amarillo dijo que existe un problema grave a nivel municipal, pues comenzaron a dar permisos indiscriminados violando el uso del suelo.

Además comentó una serie de supuestas faltas al reglamento donde señalan que cambiaron la numeración a los previos, obtuvieron el permiso después de demoler, entre otras presuntas irregularidades.

“¿Cómo es que logran obtener esos permisos? Corrupción, ¿por medio de quién?, el cártel inmobiliario hay que dejarlo aparte, el cártel jurídico hay que dejarlo aparte, hay que buscar al cártel municipal”, expresó el colono afectado.

Los vecinos solicitan la suspensión de la obra, pero subrayan que no están en contra del desarrollo de Mazatlán.

“No estamos en contra de los desarrolladores, en lo que estamos en contra es que todo se haga fuera de derecho; queremos que todo se haga dentro del marco legal, como lo marcan las leyes, queremos que se respete el Implan, queremos que se respete el uso del suelo”, explicó uno de los vecinos inconformes.

Finalmente dieron a conocer que en caso de no tener respuesta, seguirán manifestándose hasta bloquear avenidas, en caso de ser necesario.