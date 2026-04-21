$!Colonos del Infonavit Alarcón reciben activa jornada de esterilización para sus mascotas

En busca de fomentar la tenencia responsable de mascotas y prevenir la sobrepoblación callejera, el camión esterilizador de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán se encuentra realizando una nueva jornada de atenciones en el Infonavit Alarcón, donde la respuesta fue muy positiva de parte de los vecinos. A pesar que las atenciones comenzaron a las 8:00 horas, decenas de personas llegaron desde las 6:30 para alcanzar alguna ficha, ya que los veterinarios de Ecología estarán realizando entre 13 y 15 cirugías gratuitas por día, al igual que lo hicieron la semana pasada en la biblioteca de la Colonia Casa Hogar.







Ubicado frente a la primaria Luis Donaldo Colosio, el camión esterilizador también brindó servicios de desparasitación y consultas médicas a las mascotas durante este martes, esto como acciones necesarias en materia de salud pública y bienestar animal. El perrito Rocky junto a su dueña Aida, acudieron este día para una cirugía segura, mientras que Pinky no pudo recibir la esterilización debido a que se encontraba en brama; sin embargo fue desparasitada para eliminar y prevenir lombrices, gusanos cardíacos, así como pulgas y garrapatas.







“Yo traje a Rocky porque la verdad que ya tenía tiempo queriendo esterilizarlo, pero hasta ahora nos tocó la jornada aquí. Ha habido buena respuesta de la gente y desde temprano venimos por Rocha”, comentó Aida, que fue de las primeras en ser atendidas este día. Por su parte, la gatita Missy también recibió su cirugía de esterilización en el Alarcón, sumándose a otros gatos y perros en los que sus dueños muestran el ejemplo de tenencia responsable, disminuyendo a su vez la tasa de animales callejeros que al no tener un hogar sufren de carencias toda su vida.





