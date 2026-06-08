$!Colonos del Jabalíes, en Mazatlán, siguen esperando reparación de socavón tras más de un año de afectaciones

A más de un año de haberse formado un socavón en el andador Marco Arroyo Camberos del Infonavit Jabalíes, los vecinos continúan esperando que las autoridades municipales atiendan el problema que diariamente pone en riesgo a transeúntes, especialmente a adultos mayores y niños que transitan por la zona.
Jesús Enciso, habitante del lugar, señaló que el boquete ha generado múltiples complicaciones para quienes viven en el andador, por lo que ellos mismos tuvieron que improvisar una solución colocando una tarima y una java para permitir el paso y evitar accidentes. Sin embargo, sabe que eso no resuelve el problema de fondo.
Recordó que la Alcaldesa Estrella Palacios fue informada de la situación durante una visita realizada el año pasado al andador Carlos McGregor, donde se llevaban a cabo trabajos de reparación de drenaje.
Y aunque la Presidenta Municipal se comprometió a darles la rehabilitación del área, hasta ahora no se ha realizado ninguna intervención.
“Ya tenemos más de seis meses que vino la Presidenta Municipal, como en noviembre del año pasado, y quedó muy formalmente de arreglar eso, pero hasta ahorita no hay respuesta de nada ni de ninguna parte”, expresó Enciso, quien lamentó que los vecinos sigan sin recibir la atención necesaria.
“Ahorita pueden pasar por eso que está sobrepuesto (tarima), pero cuando viene mi mamá del rancho es un problema poderla pasar por ahí porque ya tiene casi 90 años y es complicado para personas de la tercera edad”.
Asimismo, alertó sobre el riesgo permanente para los niños que juegan en la zona y que podrían caer al interior del socavón, el cual se agravó después de que maquinaria utilizada durante trabajos en un andador contiguo ingresó por el área para retirar escombro.
“Arreglaron unos temas del andador continuo y, para tirar el escombro, metieron una maquinita pequeña; entonces eso fue lo que provocó que se hundiera más. Ya no hay ni tuberías, ya corre el agua ahí como arroyo por abajo y eso es otro problema para nosotros”.
Ante la llegada de la temporada de lluvias, los habitantes del Jabalíes temen que el agua aumente el tamaño del socavón y empeore las condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar.
Por ello, hacen un nuevo llamado a las autoridades para que cumplan su compromiso y atiendan una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante demasiado tiempo.
“El llamado a las autoridades es que arreglen esto de una vez por todas. Ellos quedaron muy formalmente de arreglarlo y hasta ahorita no hay respuesta de nadie; no sabemos ya ni a quién acudir porque las autoridades de aquí de Mazatlán no hacen caso de nuestros problemas”.