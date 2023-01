Habitantes de la Colonia Acanto 1, en Mazatlán, viajaron hasta El Walamo para pedir apoyo del Ayuntamiento para regularizar los predios en donde radican en un terreno de CVive ubicado cerca de la Colonia Ejidal, al noreste de Mazatlán.

Buscan que los atendiera el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin, pues tenían conocimiento que encabezaría el Lunes Cívico en la Escuela Primaria “Niños Héroes”, de El Walamo, comunidad perteneciente a la Sindicatura de Villa Unión.

Pero como González Zataráin no acudió a este evento porque fue a una cita con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en Culiacán, se entrevistaron con el Secretario del Ayuntamiento, Rafael Mendoza Zataráin y el director de Bienestar y Desarrollo Social Municipal, Toanatiú Guerra Martínez, entre otros, a quienes les manifestaron su solicitud.

Pidieron apoyo porque están inconformes por la forma en que recientemente se integró un comité en busca de la regulación y alineación de los predios en dicho terreno donde además están las partes de los asentamientos humanos conocidos como Acanto 2 y Acanto 3, pues ellos acudieron con poca gente como se había acordado previamente y otra parte llegó con muchas personas, lo que los deja en desventaja.

“Ya me cargan por allá y no sé cómo me van a recibir en mi casa porque son gente que amenaza, téngalo por seguro”, expresó Francisca Guadalupe con relación al grupo que encabeza otra líder que identificó como Citlali y que presuntamente también trabaja en el Ayuntamiento de Mazatlán.

Ahí el Secretario del Ayuntamiento les manifestó que gestionará para que el próximo jueves el Alcalde las atienda directamente.

El director de Bienestar y Desarrollo Social dijo que donde se encuentra dicha colonia son terrenos de CVive, instancia que está de acuerdo en la regularización.

“Son terrenos de CVive, CVive está totalmente de acuerdo en llevar a cabo el proceso de regularización, el Comité que se hizo ese día fue para iniciar por nuestra parte, junto con el Estado, el Comité para llevar a cabo el alineamiento (de los terrenos)”, precisó Guerra Martínez.