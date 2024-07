MAZATLÁN._ El video de un joven llegando a su graduación en un camión urbano de Mazatlán se volvió viral en redes sociales, y desde entonces, la vida de Juan José Bañuelos Isabel, protagonista de dicha historia, ha dado un giro radical. Aunque se pensaba que Juan José, de 21 años, era el chofer de la unidad, la realidad es que el joven trabaja como checador en la Alianza de Camiones desde hace siete años y su graduación fue de la preparatoria, del turno nocturno en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde el pasado 3 de julio recibió su diploma tras tres años de educación. “Yo empecé a trabajar aquí porque desde muy plebe comencé a vender bolis, chucherías, churros, cacahuates, mazapanes y aquí mismo, como fui creciendo, me enseñaron el oficio y me gustó el trabajo”, explica sobre cómo ingresó a trabajar en la Alianza. “Más adelante ellos ocuparon quién les ayudara a cubrir los descansos de otros, y fue cuando empecé ayudando los fines de semana; ya de ahí en fuera, aparte de los fines de semana, sucedió que una compañera falleció y me dejaron a mí en su lugar”. Sobre el famoso video donde llega a su ceremonia de graduación en un camión urbano, Juan José menciona que fue una idea que se le ocurrió para sorprender a sus compañeros y poder sacarse unas fotos, ya que durante la prepa le apodaban “El Camionero” por su trabajo, así que pensó que sería curioso darle más realce al acto y divertirse con sus amigos. “Realmente me gradué de la prepa; muchos dijeron que era de la universidad pero no, se confundieron por el hombre que lleva la UAS, pero en realidad fue en la prepa. En el camión llegué yo porque lo agarré como una curiosidad, porque me decían ‘Camionero’, ya que cuando recién llegué la dinámica de los profesores era preguntar en qué trabajamos, qué hacíamos, y yo les dije qué trabajaba en la Alianza de Camiones y pues el profesor me puso ‘El Camionero’, entonces mis mismos compañeros me decían ‘El Camionero’ o el ‘Run run’”, cuenta. “Ya que iba a ser la graduación y como ellos comenzaban con sus cosas de que me dicen ‘Camionero’, pues dije voy a llegar en un camión; contraté a un compañero, Trejo, que es el dueño del camión, y le dije que si me permitía llevar su camión y ponerle ‘Me gradué’, él aceptó, me acompañó y así salió la cosa”.

Juan José señala que nunca espero volverse tan viral a nivel nacional, ya que muchas páginas de Internet y usuarios de TikTok compartieron su video y las fotos, algo que le tomó por sorpresa cuando se dio cuenta que ya era famoso, porque al final de cuentas él hizo la acción como algo divertido. Sin embargo, admite que le costó mucho conseguir el logro de graduarse, pues él mismo paga sus estudios trabajando largas jornadas. “Yo lo hice sin interés de que se hiciera viral o un video importante, simplemente lo hice por mis compañeros, por ‘agarrar cura’; dije lo llevo, me tomo fotos con ellos, ya me dicen ‘El Camionero’, lo hago por curiosidad mía, lo agarré como un juego y ahí empezó toda la fama que nunca pensé llegaría tan lejos. Yo iba con una intención de tomarnos fotos con mis compañeros y hasta ahí; cuando menos esperé vi el video, me lo mandó otro chofer compañero de aquí, y al rato me etiquetaron en varias redes sociales y me sorprendí”, dice. “Me sorprendí al ver tantas reacciones de la gente que comenzó a felicitarme, tuve críticas buenas, críticas malas, gente que reaccionó de mala manera, gente que sí comentaba que yo era checador y no camionero, pero literal siempre les doy las gracias porque están aclarando un punto el cual yo también siempre quise aclarar, que soy checador, de hecho estoy de 05:00 de la mañana a 01:00 de la tarde aquí en los camiones de la Alianza de Lomas del Ebano, enfrente del Hospital Militar, ya que económicamente no vivo bien desde muy chico, por eso yo trabajo, me mantengo con mis estudios y de aquí pago mi escuela”. El joven checador relata que su necesidad de trabajar desde chico se debe a que apoya a los gastos de su casa, ya que sus padres están enfermos, y al mismo tiempo necesita pagar sus estudios, por lo cual durante estas vacaciones ha tomado otro trabajo que lo ocupa por más tiempo. De igual modo, Juan José señala que su sueño de seguir estudiando no se detiene con la prepa, pues el camino continúa. “Yo apoyo a mi familia, mi papá es discapacitado, mi mamá hace manualidades en casa, hace pulseras que dicen Mazatlán y las entrega en negocios porque sufre de una enfermedad; yo les ayudo económicamente, trato de ayudar en lo que se pueda. Prácticamente tuve que agarrar otro trabajo en vacaciones para poder pagar mi escuela, estoy trabajando de 03:00 de la tarde a 11:30 de la noche, vengo trabajando 20 horas al día; trabajo en un restaurante que se llama ‘La Clamachería’ en la Zona Dorada”, agrega. “Yo estoy en el área de cocina porque es lo que me gusta, me gusta la cocina y pienso seguir haciéndolo estas cosas; pienso seguir estudiando sobre eso, mi estudio va a ser gastronomía en la universidad. Aparte de la gastronomía me gustaría estudiar dos o tres años más de chef profesional, o lo que vaya a durar para echarle ganas y ver si podemos seguir y darnos a conocer internacionalmente”.