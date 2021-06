$!Comedor comunitario de la Burócrata en Mazatlán invita a los más necesitados a desayunar tres veces a la semana

Explicó que con esta labor social han transformado vidas, pues se han presentado casos de personas que en diversas circunstancias han cambiado sus malos hábitos por buenas acciones, como sucede con Dariela Guadalupe, quien consumía una gran cantidad de drogas al punto de que le quisieron quitar la vida en tres ocasiones.

“Yo al principio me acerqué porque me ofrecían comida, porque en ese entonces uno ni cuenta se daba cuando no comía y la hermana me invitó y me decía “acercarte al comedor”. Y aquí yo encontré un rayo de luz para salir adelante porque yo ya no quería esa vida”.