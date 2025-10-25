$!Comedor Humanitario de Catedral celebra cinco años de servicio en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un banquete y rodeados de gratitud hacia Dios, el Comedor Humanitario ubicado en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción celebró su quinto aniversario de labor altruista, reafirmando su compromiso cada sábado con las personas más necesitadas de Maztlán. Francisco Vega Mendía y su familia, impulsores de este proyecto solidario, agradecieron el apoyo de todos los voluntarios y benefactores que durante cinco años han contribuido para que, cada fin de semana, decenas de personas en situación vulnerable reciban un plato de comida caliente y un mensaje de esperanza.









El festejo contó con la presencia del Padre Adán Pazos Sánchez, Rector de Catedral; y del Obispo Mario Espinosa Contreras, quienes bendijeron al comedor y pidieron al Señor porque continúe esta labor por muchos años más, destacando la constancia y el espíritu de servicio de todos los involucrados. Por su parte, Francisco compartió el sentimiento de su familia para que este proyecto floreciera de gran manera desde los tiempos de la pandemia, donde nació para ayudar a quienes lo necesitaban.









Además, señaló que ya piensa en hacer crecer este proyecto con una sola sede, para que toda la gente de calle pueda visitarlos diariamente. “Nos sentimos muy agradecidos en principio con Dios, porque nos da la oportunidad de poder servir en algo. Es una alegría inmensa y estamos haciendo lo que debemos hacer, porque todos estamos obligados a compartir lo mucho o poco que tengamos, es decir, ser solidario con la gente. Por eso cuando la vida nos da la oportunidad, tenemos que ayudar”, dijo.









Durante la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de un menú especial que incluyó barbacoa, sopa fría, frijoles puercos, aguas frescas, pastel, pan dulce y las famosas nieves de garrafa de Don Hilario, en un ambiente de convivencia y alegría que contó con rezos al terminar. El Comedor Comunitario de Catedral se ha convertido en un referente de solidaridad en Mazatlán, siendo ejemplo del impacto que puede tener la unión de la comunidad cuando se trabaja por el bienestar de los demás. Este está disponible todos los sábados a las 10:30 horas.