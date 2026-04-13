$!Comedor Humanitario Mazatlán brinda comida a alrededor de 200 personas a la semana

A un mes de la apertura del Comedor Humanitario Mazatlán en la calle Benito Juárez del Centro, la familia Vega Carrillo ha estado brindando alimento a un aproximado de 200 personas semanalmente, únicamente con la noble causa de ayudar y bajo la frase: “El que da de comer a un pobre, presta a Dios”. Este lunes, Francisco Vega y su esposa Martha Carrillo, volvieron a demostrar su generosidad y entrega con las personas más necesitadas del puerto, al proporcionar un desayuno a más de 60 personas; labor que vienen haciendo desde hace 5 años en el atrio de Catedral cada sábado. “Justamente hoy cumplimos un mes en estas instalaciones, que después de cinco años que hemos estado en Catedral, ahora hemos cristalizado aquí las entregas en el local, durante los días lunes, miércoles y jueves de cada semana; aunque los sábados seguimos yendo allá al atrio de Catedral, donde nos va muy bien”, dijo Vega Medía.





“Durante los días ordinarios que tenemos aquí, generalmente vienen de 50 a 60 comensales diariamente; y bueno, ha habido, por supuesto, mucha afluencia. Hay muchos que están alrededor del Centro que no pueden acudir, porque son boleros o los ‘viene-viene’ que no se pueden desplazar, pero siempre hay afluencia aquí y cada vez es más”. Señaló que el Comedor Humanitario Mazatlán ha atraído a muchas personas en situación de calle, bajos recursos o incluso inmigrantes que van de paso. Todo ellos son bien recibidos, alimentados y se hace un video para que las personas que apoyan la causa, vean que se hace con sus donaciones. “Bueno, se han enterado a través de los medios de comunicación o la publicidad que se ha dado. Pero estamos nosotros, en cada entrega que realizamos, haciendo un video para compartirlo a las redes sociales, donde por supuesto se acredita a quienes de buena voluntad y generosamente nos ayudan, y vean en que estamos dándole destino a la comida”.





“Por supuesto también se trata de que la ciudadanía sepa que aquí hay un lugar en que pueden tener comida gratis y que quienes tengan necesidad siempre van a ser bienvenidos. Hoy mi esposa hizo pasta, una pasta muy rica con atún, con frijoles ricos y con sus barras de pan generosas y demás”. SOLICITAN AYUDA DE EMPRESAS Y DONACIONES Asimismo, Francisco Vega explicó que siguen solicitando apoyo de diferentes empresas, asociaciones o personas de buen corazón que se sumen a la causa del Comedor, pues ésta es una labor familiar que parte desde rentar el local, pagar luz, agua, gas, gasolina y temas de logística diariamente. Es por eso que recalcan el llamado a sumarse con lo que puedan.



