$!Comedor Humanitario reparte alimento y esperanza a más de mil personas cada mes en Mazatlán

A casi cinco meses de su inauguración, el Comedor Humanitario Mazatlán continúa brindando alrededor de mil comidas al mes a personas en situación de calle, migrantes y desplazados, logrando no solo ser un apoyo alimenticio, sino también en un espacio de acompañamiento y esperanza para quienes más lo necesitan. Lo que comenzó como un proyecto para ofrecer un plato de comida caliente a personas en situación vulnerable, hoy ha logrado consolidarse gracias al respaldo de ciudadanos y empresarios que aportan alimentos, insumos y recursos para sacar adelante el lugar; así lo expresó su fundador, Francisco Vega. “Muy gratificantes, porque hemos visto la solidaridad de las personas que se han sumado de una u otra manera a esta empresa, que es una empresa general de todos los mazatlecos que se quieran unir, ya que de una u otra forma hemos visto la caridad, la gracia, la voluntad y el empuje que Dios hace a través de buenos sus corazones”, expresó Vega Mendía.







Señaló que además de mostrar el destino de las donaciones mediante videos publicados en redes sociales, buscan inspirar que más personas participen en esta labor altruista, la cual cada semana brinda 270 desayunos y casi 5 mil apoyos desde su creación. “Bueno, estamos hablando semanalmente de cuatro días; tres días aquí en el comedor y un día allá en el atrio de Catedral. Estamos hablando de unas cifras de 270 comidas, que sumadas al mes hay que multiplicarlas y son más de mil comidas que se vienen dando aproximadamente”. “La verdad que son comidas que valen la pena, comidas completas derivadas de todo el obsequio que nos ha venido dando la gente y le ponemos el esfuerzo y también numerario que nos permite cristalizar una buena comida para todos los comensales”.







Actualmente el comedor opera los lunes, miércoles y jueves en sus instalaciones ubicadas en la colonia Centro, mientras que los sábados ofrece alimentos en el atrio de Catedral. Sin embargo, Vega aseguró que el beneficio va más allá de satisfacer el hambre, ya que para muchas personas el comedor también significa un respaldo emocional. Asimismo, para Francisco Vega, las largas filas que cada jornada encabezan las personas, reflejan la creciente necesidad que existe entre los que viven en la calle, migrantes y familias desplazadas, quienes han encontrado en este espacio un lugar donde sentirse acompañados. “La respuesta es cada vez mayor porque se están pasando la voz. Ha habido de todo, migrantes, desplazados que también han acudido con nosotros y los hemos venido apoyando de una manera más particular. Sin embargo, la idea es buscar un lugar más grande, donde haya acondicionamiento, de tal manera que puedan estar tranquilos y comer sus alimentos a gusto”. Entre los apoyos más importantes que han recibido destacan carne, pollo y atún, además de la colaboración constante de empresarios y ciudadanos que, aunque muchas veces prefieren seguir en el anonimato, hacen posible que el comedor continúe funcionando.





