$!Comerciantes anuncian Feria del Empleo con más de mil vacantes para Semana Santa y Pascua

Destacó que con esta Feria del Empleo de Comercios puedan contribuir con las autoridades a generar los mayores espacios disponibles para que las familias tengan algunas oportunidades para contar con ingresos económicos.

“Realizar una feria del empleo porque estamos viendo que en Sinaloa, bueno en Mazatlán se han perdido muchos empleos, aquí en Mazatlán son alrededor de 4 mil empleos”.

Ante la crisis económica que vive Mazatlán y que ha cerrado negocios y dejado sin empleo a más de 4 mil personas, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios turísticos (Canaco Servytur) Mazatlán, Francisca Cázares Olivares anunció una Feria del Empleo aportará al menos mil puestos disponibles, para cubrir la demanda de los próximos periodos vacacionales en puerta.

Mujeres, jóvenes y adultos podrán tener empleos, temporal o permanentes en giros de servicios e industrial, anunció la dirigente de Canaco Servytur Mazatlán Francisca Cázares Olivares.

“Lo principal que queremos es que esos 4 mil colaboradores que se quedaron sin empleos puedan tener al menos mil empleos para que esta semana santa y de pascua ya puedan tener trabajo. Estamos coordinando con nuestras autoridades para hacerlo en conjunto. Yo creo que trabajando de la mano, tanto iniciativa privada como la Cámara de Comercio y el Gobierno podemos generar grandiosas cosas”.

Así que, llamó al resto de negocios locales que estén buscando trabajadores, a sumarse a la Feria a realizarse el miércoles 18 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Mazatlán, ubicada por la Avenida Miguel Alemán 914, en la colonia Centro.

“Estamos haciendo el llamado para que si tienen vacantes podamos llenarles esos espacios”, agregó.

La Canaco aclaró que no necesariamente deben ser los negocios agremiados, sino que está abierto al público en general que ocupen de colaboradores.

Algunos giros de comercios, servicios y de turismo estarán disponibles para ocupar a quienes como de la industria pesquera como las empacadoras que ya cerraron operaciones por la veda del camarón, también puedan emplearse.

Y lo mejor, agregó que si inician en el periodo vacacional de semana y de pascua, podría quedarse de forma permanente.

Los horarios que estará disponible la Feria del Empleo Canaco es a partir de las 9:00 hasta las 16:00 horas y solo deben traer su currículum impreso para entregarlo.