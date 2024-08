“Sí es molesto para nosotros, porque me ha tocado clientes que nos dejan los productos en el mostrador y se van, no esperan porque el tránsito está presionando; algunos si los esperan, pero otros no le dan la seguridad al cliente, y alguno se desesperan porque quieren cumplir con esos lineamientos de no estacionarse y por lo mismo se van sin el producto, afectando eso a nosotros”, explicó.

“Seguimos en lo mismo, llega el tránsito y hace lo suyo; aquí no me ha tocado ver que amoneste a alguien, en la calle de enfrente sí han infraccionado a las personas, y sí es verdad que les dan un tiempo, pero les están pitando para que salgan y se muevan, por eso nos damos cuenta y vemos que no les dan mucha tolerancia”.

De igual modo, señala que los propios camiones urbanos nunca han respetado el carril preferencial, acusándolos incluso de jugar “carreritas”, algo por lo que Tránsito no les llama la atención como a sus clientes, pues indica que no les importen estar ni siquiera unos minutos para recoger los productos; además, la comerciante menciona que estos hechos afecta mucho a los negocios de comida rápida.

“Los camiones no respetan el carril preferencial, porque aunque esté la vía desocupada no la toman, siguen jugando carreritas, no van por la ruta, cuando no hay pasaje para recoger incluso se ponen a jugar carreritas, entonces seguimos con lo mismo; las ventas siguen bajando igual que las últimas semanas y generalmente somos los mismos negocios los que pagamos porque sabemos cómo funciona: el cliente se para, compra y se va, no se quedan estacionados una hora, ni media hora ni 20 minutos, pero eso no lo entienden ello”.

“Los clientes se bajan, descienden, adquieren el producto y se van, es todo, pero siguen ellos con la preocupación de que ya vienen el tránsito a multarlos; hay ocasiones como en domingo que no hay nada de tráfico y por ejemplo a los restaurantes de comida, que es los que tienen más movimiento ese día, si ha llegado tránsito a amonestar clientes que solo se estacionan un momento para recoger la comida y se los mueven; hay clientes que ya no vuelvan”, expuso.

NEGOCIOS COMIENZAN A CERRAR

Y mencionan que muchos negocios comienzan a cerrar por la crisis que les han generado el perder clientes por el tema del carril preferencial, como es el caso de una tienda de accesorios de pesca que ha tenido que mover su local a Parque Bonfil para tratar de recuperarse de las pérdidas, además de otra tienda de suspensiones de autos que ya cerró al verse afectada su venta en el último mes.

Por estos casos y otros más con preocupación, los comerciantes de la zona Juan Carrasco tienen pensado convocar a una rueda de prensa más adelante para dar a conocer su situación y hacer un llamado a las autoridades por lo que han perdido, ya que dependientes como la señora Sandra Luz y sus vecinos, no están conformes con la medida que Tránsito, Alianza y Alcaldía tomar con el carril preferencial.

“Queremos implementar algunos comerciantes alguna rueda de prensa con los medios por la inquietud que tenemos varios; la gente ya está como que no puede contra el tránsito, y por eso queremos hacer algo para dar a conocer esta problemática porque ya no podemos estar así. La verdad es que no hay planeación por parte del gobierno, no hay sugerencias, solo hay imposición al final del día, toda esta zona no se urbanizó como se debería haber hecho y es un problema de muchos años”, declaró Aguilar.