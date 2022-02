$!Comerciantes de globos, decoraciones y flores en Mazatlán reportan bajas ventas este 14 de febrero

“Por ejemplo, en diciembre se vio mucha gente y mucho flujo de dinero que la gente estuvo comprando muchas piñatas y todo y esperabamos lo mismo para el 14 pero pues no, no despuntó nada”.

Otros comerciantes reprochan que inspectores de Oficialía Mayor levanten multas este fin de semana a los comercios que sacaban sus productos a vender a las banquetas.

“Gobierno no nos quiere dejar trabajar, no quieren que saquemos las cosas, no están viendo que pandemia nos afectó y ya nos epusieron multa por tener cosas afuera, uno saca las cosas más que nada para ser vistos y porque como te digo la pandemia nos afectó mucho, estuvimos cuatro meses cerrados y a vender, apenas este diciembre porque pues esto no es de primera necesidad”, lamenta Raymundo.