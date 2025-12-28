$!Comerciantes de la Melchor Ocampo temen afectaciones por electrificación del mercado Pino Suárez

MAZATLÁN._ Ante el proyecto de electrificación que tendrá el mercado José María Pino Suárez, el cual instalará bardas para medidores en banquetas aledañas al edificio, los comerciantes semifijos de la calle Melchor Ocampo muestran incertidumbre por saber si esta obra afectará su zona de trabajo.

Tras la molestia de sus compañeros ubicados en la calle Leandro Valle, quienes aseguran que se les quita espacio con los nichos del proyecto, carretas y comercios de la Melchor Ocampo esperan que las autoridades no los obliguen a una reubicación en la zona, pues ya están bien establecidos en ese lugar.

Los comerciantes explicaron que hasta el momento nadie se ha acercado a ellos para hablarles del tema, ni tampoco se ha visto que empiecen a construir las bardas; aunque están al tanto de cómo sucedieron las cosas en la otra calle, es decir, de un día para otro.