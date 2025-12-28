$!Comerciantes de la Melchor Ocampo temen afectaciones por electrificación del mercado Pino Suárez

MAZATLÁN._ Ante el proyecto de electrificación que tendrá el mercado José María Pino Suárez, el cual instalará bardas para medidores en banquetas aledañas al edificio, los comerciantes semifijos de la calle Melchor Ocampo muestran incertidumbre por saber si esta obra afectará su zona de trabajo.
Tras la molestia de sus compañeros ubicados en la calle Leandro Valle, quienes aseguran que se les quita espacio con los nichos del proyecto, carretas y comercios de la Melchor Ocampo esperan que las autoridades no los obliguen a una reubicación en la zona, pues ya están bien establecidos en ese lugar.
Los comerciantes explicaron que hasta el momento nadie se ha acercado a ellos para hablarles del tema, ni tampoco se ha visto que empiecen a construir las bardas; aunque están al tanto de cómo sucedieron las cosas en la otra calle, es decir, de un día para otro.
Añaden que no quieren vivir una situación como aquella vez que el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez quiso reubicarlos para liberar banquetas.
Sin embargo, cabe recordar que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez mencionó que aún están en marcha mesas de trabajo para definir bien los puntos de instalación del proyecto.
De igual modo, creen que las bardas para el tema de los medidores se podrían colocar en la parte media de la calle, donde existe un gran espacio libre y actualmente se utiliza como estacionamiento de motocicletas.
Además de que en esa misma vialidad ya hay dos cajas que regulan la electricidad de los locales, señalaron.