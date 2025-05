$!Comerciantes de Mazatlán reportan crisis por baja en ventas y turismo de menor consumo

“No hemos podido recuperarnos, no, porque la gente que vino en otros carnavales y la Semana de la Moto que para mí era buena, llegaba gente y consumían bien. Ahorita, por ejemplo, veían la carta y pedían un taco por persona. En otros años se pedían desayunos normales y ahora vienen muy medidos”, dijo.

No obstante, Rodolfo indicó que de unos meses a la actualidad, la situación se ha vuelto crítica, ya que solo sobreviven para pagar la renta y sacar solo para el pago de la nómina, que ya tuvo que recortar al personal más básico.

Aseguró que no pierde la fe de que los malos tiempos pasarán y que Mazatlán retomará su rumbo de crecimiento y sus fines de semana y temporadas llenas.

Por su parte, Andrea Corral, comerciante de ropa del Centro de la ciudad, expuso que antes de todo lo que ocurre en el estado, las ventas habían estado muy bien, pero les cayeron hasta el grado de que ni la mitad han podido vender de lo que antes les compraban.

“La Semana de la Moto sí nos fue bien pero no como esperábamos, y la Semana Santa tampoco realmente no fue nada agradable. La gente entraba pero no compraban ni la mitad que vendíamos antes”, comparó.