Comerciantes del Centro de Mazatlán no fueron tomados en cuenta para bardas en banquetas: Chollet

Después de una reunión que algunos regidores sostuvieron con locatarios aledaños al Mercado José María Pino Suárez por el tema de la construcción de bardas en las banquetas del Centro de Mazatlán, la regidora Maribel Chollet Morán señaló que dichos comerciantes no fueran tomados en cuenta durante la toma de decisiones, lo cual fue una violación al reglamento y a la Ley.

En atención a medios de comunicación, la regidora priísta indicó que el mes pasado presentó oficios para obtener respuestas del proyecto que tendría el mercado; sin embargo, pudo darse cuenta como varias instancias fueron violentadas al no respetarse algunas normas de urbanización ni el espacio de los mismos comerciantes.

“Anteriormente yo había presentado desde el día 29 de diciembre, que hice entrega de oficios a las diferentes dependencias, y en todos los momentos las respuestas eran que eran los locatarios los que estaban en medio de este proyecto, pero ayer por voz propia de ellos dijeron, no fuimos considerados, no nos han tomado en cuenta, no hemos asistido a ninguna sola de las reuniones”, dijo Chollet Morán.

“Tuvimos conocimiento de que acaban de llamarlos a una reunión y ahí estuvieron varias áreas involucradas, pero como luego dicen, el daño ya estaba hecho, es decir, las malas decisiones en cuanto a levantar esos muros en pleno Centro de Mazatlán y con una total falta de respeto a lo que marca el reglamento y la ley, ya están ahí”.

Expuso que en la reunión, en la cual estuvieron también presentes Mylai Quintero y Felipe Parada, los locatarios tuvieron toda la buena disposición de colaborar y coadyuvar con ellos, por lo que se seguirán dando puntual seguimiento para que ninguna ley se violente, pues saben que la gente del mercado sí necesita los arreglos de electrificación.

“Ellos tienen ya el proyecto desde el 2016, ya que tienen obsoleto el tema de la electrificación interna. Sin embargo, ellos ya tenían la preparación interna dentro del mercado, ya que en cada local se cuenta con un espacio para que se puedan instalar ahí los medidores, como también en la segunda planta. No obstante, esto fue ignorado, y el Gobierno del Estado implementó una acción pasando por encima del Gobierno Municipal, y por supuesto, también de los locatarios”.

Sobre el cuestionamiento de sí la Comisión de Urbanismo estuvo presente en la reunión, Chollet Morán dijo que algunos se retiraron por indicaciones “de arriba”, por lo que pudo comprobar que no todos los funcionarios pueden ejercer sus derechos libremente, sumado a que tampoco están bien informados de los temas actuales.

“No les dan permiso de asistir (a la Comisión de Urbanismo). Estaban dos compañeros de la fracción oficial en esa reunión y los mandaron llamar para que salieran porque no tenían permitido asistir a la reunión que de manera improvisada surgió. Esa es la triste realidad, pero eso es lo que hay. Internamente no todos tenemos la libertad ni ejercemos el derecho que como regidores y regidoras tenemos para expresarnos abierta y libremente, o bien fijar un posicionamiento en un sentido o en otro”.

En tanto, agregó que el INAH les dijo que también desconocían el proyecto, ya que se los presentaron de una manera parcial que por supuesto fue regresado de inmediato.

Al día de hoy siguen esperando a que la constructora les presente el expediente del proyecto.

“El INAH de manera informal ha respondido que simple y sencillamente no conoce el proyecto porque lo que les mostraron de antemano, ellos les dijeron que no era factible y que se comprometía la constructora designada a regresar con el proyecto en el expediente integrado, pero hasta el día de ayer todavía no llegaba al INAH”.