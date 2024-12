$!Comerciantes del Pino Suárez no reportan problemas con proveedores, aunque las ventas no repuntan

No obstante, comentan que las ventas si han bajado mucho por toda esta situación que ya tiene tres meses. Agregan que la gente no está yendo mucho a comprar productos, aunque ellos hasta el momento no se han visto obligados a subir los precios.

Por su parte, en distintas carnicerías también señalaron que el producto sí tiene retrasos en llegar al surtirse de rastros de Culiacán, aunque tampoco es un problema de escasez con las carnes. Lo que señalan es que ha bajado mucho son las ventas y siguen sin repuntar durante diciembre.

“Las ventas han bajado como en un 80 por ciento, la verdad. Ya estamos a 8 de diciembre y no se ha visto repunte de ventas, al contrario, se ve que no se está claro el panorama porque nosotros para esta fecha ya esperábamos más visitas de clientes”, dijo el carnicero José Ángel.

“Los precios son los mismos, gracias a Dios, los precios no han aumentado, los proveedores están también cooperando porque no han subido tampoco los precios ellos, mientras ellos no suban el precio, nosotros como vendedores no lo subimos”.